Violenza sessuale alle porte di Roma: ‘Ero in auto, due nordafricani mi hanno minacciata e violentata’

Stava percorrendo la strada che faceva spesso, si trovava in auto quando, improvvisamente, sarebbe stata avvicinata da due uomini, due nordafricani, che sotto la minaccia di un coltello sono saliti nella vettura e l’hanno costretta a deviare il suo ‘percorso’ abituale. A girare su una serie di stradine secondarie, fino a quando nei pressi del campo di calcio di Tor Lupara non l’avrebbero violentata. È un racconto terribile quello fatto ai Carabinieri, dove ha sporto denuncia, una donna di 40 anni di Guidonia che nella mattinata di giovedì scorso sarebbe stata abusata.

Donna violentata in auto vicino Tor Lupara: cosa è successo

Stando al suo racconto, la donna giovedì mattina si trovava tra Fonte Nuova e Tor Lupara quando, improvvisamente, mentre stava percorrendo la via Nomentana, è stata ‘fermata’ con l’auto da due uomini armati di coltello. Loro sotto minaccia dell’arma, hanno aperto le portiere, sono saliti in macchina e l’hanno costretta a deviare il suo percorso. Poi, nelle vicinanze del campo di calcio di Tor Lupara hanno messo in ‘pratica’ il loro folle piano: l’hanno violentata. La 40enne, sotto choc, ha poi chiamato i soccorsi, è stata portata in ospedale e ha sporto denuncia ai Carabinieri.

Le indagini

I Carabinieri, come ci hanno spiegato, hanno acquisito la denuncia della donna, il suo racconto dettagliato di violenza, di orrore. E ora stanno continuando a indagare, a fare accertamenti per ricostruire tutta la vicenda. Per fare chiarezza su quella ‘mattinata’ che per lei sarebbe dovuta essere come tante e che, invece, si è trasformata in un incubo, in un giorno che purtroppo farà fatica a cancellare dalla sua mente.