Guidonia: imprenditore accumula un patrimonio di oltre 5 milioni tramite attività illecite

Guidonia. Dichiarazioni false e totalmente sproporzionate rispetto ai suoi reali possedimenti e al tenore di vita che conduceva grazie ai suoi traffici tutt’altro che leciti. Non solamente possedimenti di beni mobili e immobili che non comparivano. Ma anche partecipazioni societarie e rapporti finanziari, per un valore di circa 5 milioni di euro.

Guidonia: 5 milioni di beni non dichiarati

Proprietà e altri beni verranno ora messi al vaglio degli operatori addetti che ne stabiliranno le provenienze e le transazioni che hanno portato al loro acquisto in passato. Sarà cruciale risalire anche alle modalità con le quali sono state ottenute e i rendimenti che ne ricavava, attraverso modalità illecite e non tracciate. Gli accertamenti economico-patrimoniali, svolti dalle Fiamme Gialle hanno così dimostrato l’elevata sproporzione rispetto ai redditi dichiarati al Fisco. Pochi dubbi a riguardo: il patrimonio era stato accumulato grazie ai proventi delle attività illecite.

Nei guai imprenditore della zona

Il soggetto in questione è un imprenditore di Guidonia Montecelio che è finito nella rete dei Finanzieri del Comando Provinciale di Roma. In esecuzione di un provvedimento emesso dal Tribunale. Non proprio degli spiccioli, insomma, quelli che nascondeva sotto il tappetino. Nelle ultime ore i finanzieri sono riusciti a risalire a tutti i suoi beni non dichiarati e a stilare un ammontare complessivo delle sue attività e possedimenti sparpagliati sul territorio. Ora dovrà risponderne davanti alla giustizia.