Rapinatore romano in ‘trasferta’ in Toscana: arrestato 29enne di Tivoli

Nel pomeriggio di oggi, nell’ambito di un’attività investigativa, i Carabinieri del nucleo operativo a radiomobile di Aprilia hanno rintracciato e tratto in arresto, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal tribunale di Pistoia, un 29enne di Tivoli. Il ragazzo è ritenuto responsabile del reato di “rapina in concorso” commesso in provincia di Pistoia lo scorso 3 dicembre 2019. L’arrestato è stato associato presso la casa circondariale di Latina a disposizione dell’autorità giudiziaria.