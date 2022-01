Tivoli, a spasso sui mezzi con certificati intestati ad altri: pioggia di sanzioni in un giorno

Tivoli. Nuove restrizioni sono entrate in vigore proprio nella giornata di oggi, e i controlli le seguito di pari passo nel tentativo di fronteggiare i numeri sconsiderati che la pandemia sta facendo in questi giorni. Le ultime notizie in merito a ciò provengono da Tivoli. In molti sono quelli ”pizzicati” con mascherine non in regola, o, addirittura, sprovvisti del certificato. C’è chi, invece, il certificato se lo fa prestare per poter continuare a fruire dei servizi della città. In particola modo dei mezzi pubblici.

Qui i Carabinieri hanno eseguito controlli presso il capolinea dei bus in arrivo dalla capitale. Hanno passato in rassegna circa 129 persone, 8 delle quali, cittadini stranieri, sono state sanzionate per il mancato utilizzo della mascherina FFP2 a bordo dei mezzi pubblici. Contestualmente, altre 3 hanno subito lo stesso trattamento per il mancato possesso del Green Pass. Una 34enne romena, inoltre, è stata anche denunciata a piede libero per aver presentato una certificazione verde intestata ad un’altra persona.