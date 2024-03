Addio a Marco Petrini, il veterinario “Dottorpet” diventato una star dei social: aveva 37 anni

Tanti sono i messaggi condivisi in queste ore dai fan e dai colleghi del veterinario, amato e stimato da tutti.

I funerali di Marco Petrini si sono celebrati questo pomeriggio nella chiesa di di San Francesco, a Tivoli, dove viveva.

Addio a Marco Petrini, il Dottorpet dei social

Un sorriso solare, una dialettica che ti teneva incollato allo schermo dello smartphone e l’amore per gli animali. Chi ha conosciuto Marco Petrini potrebbe forse riassumere la sua personalità con queste tre caratteristiche. Marco Petrini era una star dei social, ma – prima di tutto – era un veterinario, specializzato in animali esotici.

Sui social condivideva pillole e consigli per i proprietari degli amici a 4 zampe e curiosità sul suo lavoro. Su Instagram era seguito da 60mila followers, su TikTok il numero di fan era più del doppio di Ig.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dr. Marco Petrini (@dottorpet)

Marco Petrini se n’è andato a 37 anni per via di una malattia incurabile. La notizia della sua scomparsa ha destato profondo cordoglio nei tanti fan che lo seguivano sui social, ma anche nei tanti – colleghi e amici – che lo conoscevano personalmente, toccati profondamente dalla tragedia.

Il commovente messaggio del collega

Tra i tanti messaggi in ricordo di Marco Petrini, c’è quello del dottor Gianluca Marchetti, direttore della Clinica Veterinaria Guidonia dove il 37enne lavorava: “Sei sempre stato un cavallo indomabile! Personalità unica che non può passare inosservata. Tu con i tuoi tormentoni, le frasi fatte, le intuizioni, i versi, gli anatemi, le espressioni ridicole, le facce buffe da star scanzonata, il viso da bambinone e la voce da Alberto Sordi, i modi dolci in un corpo da omaccione, la sete di vita, la voglia di entrare nel cuore di tutti. Uno spessore umano e culturale non comune celato dietro triviale voglia di cogliere la battuta più ardita e di travolgere le persone con la tua ilarità. Cinico ed irriverente ma sensibile ed educato. Ironico e goffo ma profondo e dinamico. Istintivo e imprevedibile ma riflessivo e programmatico”, si legge nel commovente messaggio.