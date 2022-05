Elezioni Guidonia 2022: chi sono i candidati a Sindaco, le liste dei consiglieri e quando si vota per le amministrative

Elezioni Guidonia Montecelio 2022, è partito ufficialmente il countdown per le amministrazioni che dovranno decidere il futuro politico della città per i prossimi cinque anni. Fra poco meno di un mese infatti i cittadini saranno chiamati alle urne per decretare il successore di Michel Barbet che sta portando a termine la legislatura.

Quando si vota a Guidonia per le Amministrative di giugno

Le Elezioni Amministrative sono in programma a Guidonia Montecelio per domenica 12 giugno

2022. L’eventuale turno di Ballottaggio è stato previsto invece per domenica 26 giugno 2022. Ricordiamo che quest’anno saranno circa mille i Comuni chiamati a eleggere un nuovo Sindaco. Per i centri con più di 15.000 abitanti è previsto un ballottaggio dopo due settimane se nessuno dei candidati dovesse riuscire a ottenere la maggioranza. Ventiquattro invece i capoluoghi di provincia interessati dalla tornata amministrativa, tra questi anche quattro capoluoghi di Regione: Genova, L’Aquila, Catanzaro e Palermo.

Chi sono i candidati Sindaco alle comunali di Guidonia 2022

Sono diversi gli esponenti e i partiti politici che hanno annunciato la propria candidatura nei giorni scorsi. Ecco chi sono gli aspiranti Sindaco e le relative liste di consiglieri.

1) Lombardo Mauro (ConSenso Civico, Città Nuova, Polo Civico, Civici, Lombardo Sindaco, L’onda, Guidonia Montecelio Domani)

Lombardo Mauro è supportato da ben 7 liste.

Lista consiglieri ConSenso Civico

BASILE ALESSANDRA

CARELLA VINCENZA detto CARRELLA

CARUSO LUCA ALDO

CASTIGLIEGO VALERIO detto CASTIGLIECO

CATANI TAMARA

COCCIA MARIO

DATTOLI ROBERTA

DE SANTIS ENNIO

DELFINI FEDERICO

EKEZIE CHINELO JESSICA detta CHINELO

LANZO ENRICO

MANNI MIKOL

MARINO FABIO

MASCIARELLI DANIELE

MOSCA VALERIA

MOUREN DENISE detta DENIS

NUZZO MICHELE

PALLOTTA LEANDRO ANTONIO

PERAIO SARA

POLITI JANE

PROIETTI MATTEO

PULCI FRANCESE

SARDONE GIUSEPPE

SOTORINO MIRKO

Lista consiglieri Città Nuova

CACIONI ARIANNA

BIO PATRIZIA

CASAVECCHIA SIMONA

DI BELLA LOREDANA

DI CAIRANO MARIO

D’URBANO FEDERICA

GOLIA GIANNI

GRIMALDI ANDREA

LANDONI ALDO

MARI ANNA

MARZANO MARGRETT GIULIA detta GIULIA

MAZZA ANDREA

MEUCCI LORETTA

MORGANTE IRIS detta IRIS

NIGRO GIANLUCA

ODDI CLAUDIA

PELLEGRINI PIETRO detto Piero

PENSA ROBERTA

FABIO FERETTI

QUINDICI CIRO detto CIRO

SANTI LUCA

SIRIMARCO VERUSKA detta Verusca

TRAPASSO SIMONA

VENTURIELLO MICHELE

Lista consiglieri Polo Civico

AURELI ELIA

ADDARI PIERA

AMADORO CESARE

DE SANTIS ELVIRA

GURRERA ROSALIA

MAGGI FERNANDO

MARZELLA MATILDE

MEDDE MASSIMO

MORETTI BRUNO

PIRRONE PASQUA

PUDDU MARIA

SALETTA ELENA

SIFONI GIANCARLO

VICARIO NICOLA

MARINI FEDERICO

DE IULIS NADIA

CASOLARO SIMONE

Lista consiglieri Civici

DE DOMINICIS PAOLA

AMBROSINO MARCO

ANGELINI ELSA detta ELSA

ANGELONI DAVIDE

ARGUELLO LUCIO

BUCCI LUCA

CARDONI FERNANDA

CERA BIANCA

CERQUA ERNESTO

CESARINI PASQUALINO

CIAMPICHETTI EMANUELE

CIOCCA MASSIMILIANO

CISANO ROCCO detto ROCCO

GELLI FABIO detto BOMBER

LUCIANI LEONARDO detto ALDO

MARCHIONI ROSALINDA

MICCIARELLI UMBERTO

MINELLI GIACOMO

PASTORELLA GIROLAMO GIUSEPPE

PROLI GIOVANNI detto GIANNI

ROSSETTI ALESSANDRA

SCHIANO ANNA LUISA

TORRE NOEMI

ZACCARIA FABIOMASSIMO

Lista consiglieri Lombardo Sindaco

PROIETTI MARIO

ALORI MONICA

AMANTE GIANCARLO

CARNEVALI TOMMASO

CASTIGLIA GIANFRANCO

CATALDO LUCREZIA

CICCOTTI ANDREA

CIPRIANI VERONICA

FABRIZI FABIOLA

FEDELE MASSIMO

FERRIGNO FRANCESCO

MARI VITTORIO

MAROCCHINI AGAPITO

MARTINO FRANCESCA

NARDECCHIA GIUSEPPE

ORREI OSCAR detto OSCAR

PANDOLFI VERDIANA

PASQUALUCCI ROSARIA

PASTORO SILVIA

TANZI MARIA SILVANA detta MARY

TUZI ALFREDO

VENDITTI MARIA VITTORIA

VOZZA VINCENZO

ZARELLI ENRICO

Lista consiglieri L’Onda

APOLLONI STEFANO

BENEDETTI ATTILIO

CAVALIERE ANTONIETTA detta ANTONELLA

CIALINI MICHELA

CIRELLI SERGIO

CONTINI BARBARA

D’ALISA ERICK detto DALISA

GAGNONI ROBERTO

GIANMARCO MELODIE

GOLIZADEH AKHLAGHI HABIB detto HABIB

GRANATO FRANCO

GROSSI STEFANIA

LIBERTI NAZARENO

MACINATI TIZIANA

MAZZARINI CLAUDIO

MORRONE VINCENZO detto ENZO

ONORATI PATRIZIA

PEJCIC GORDANA

PROIETTI ELEONORA

RIANO ALESSANDRO

RICCIARDI LUCIA

ROSSI ANGELA

TOCCACELI BARBARA

VALENTINI NICO

Lista consiglieri Guidonia Montecelio Domani

ANGELINI ANNA

BALESTRIERI ALESSANDRA

BIANCHINI STEFANO

BUFALIERI LUCA detto LUCA

CROCE ALESSIA

CURCI GIULIA

D’ASTOLA PERRONI EMANUELA detta EMANUELA

DE BONIS NICOLA

DE PETRIS ROMANO detto DE PETRIS

DE SANTIS MAURO

FERRI ALESSANDRA

GIOIA DORIANO

IGNAZZITTO ANNA MARIA

LEONE FEDERICA

MANNOZZI KATIA

MASSIMIANI ALESSANDRO

PARENTE MAURIZIO

PETROSINO FRANCESCO

PRINCIPI FABIO

REMOLI MAURIZIO

ROSSI ELISA

SANTARELLI MONIA

TEMPERINI MASSIMO

VALERI FRANCESCA

2) Masini Alfonso (Lega, Tradizione e Sviluppo, Giorgia Meloni, Forza Italia)

Il candidato Sindaco Masini Alfonso, invece, è supportato da quattro liste, tra cui la Lega di Matteo Salvini, Fratelli D’Italia e Forza Italia.

Lista consiglieri Lega Salvini

MESSA ALESSANDRO

DI TELLA ANNA

FABRI UGO detto FABBRI

LOTTI MAURIZIO

RUGGERI GIOVANNI

APRUZZESI ANTONIO ALESSANDRO detto TONY

DI CARMINE GIGLIOLA

DONADIO ROSETTA

FIORAVANTI ANTONIA

GOLINI ELISA

LUZZI EUGENIO

MANIA CRISTINA

MAURO MARIA ELENA

MAZZELLA CAMILLA

MILANO DALILA

NICHIFOR ADRIAN detto ADRIAN

ONORATI PAMELA

PASSARO ANNALISA

PROIETTI LUISA

ROMANZI SARA

RUSSO MAURIZIO

SINIBALDI VILMA

SOLOFRA FRANCESCO

VISINTIN ALESSANDRO detto Visentin

Lista consiglieri Tradizione e Sviluppo Masini Sindaco

STOINOIU NARCISA ROXANA detta NARCISA

AMICI DAMIANO

ATTANASIO RACHELE

BONAMONETA TERTULLIANO

CELANETTI CARLO

DE BONIS TULLIO

DE SANTIS DANILO

DEL RASO DOMENICO

DI GRAZIA ELENA

DI PIETRANTONIO SIMONE

FRATINI ALESSANDRA

FRATTOLILLO ALBERTO

MARCHESI ALESSIA

MASCIARELLI IGINO

MASCIARELLI MARIA PIA

NAPOLITANO VINCENZO

ORLANDI PAOLO

PACIOTTI REGINA

PAGLIA PIER GIUSEPPE

PETRICCA PIERO

PIAZZA ALESSANDRA

RECCHIONI MARCO

TEDESCO MATTEO

Lista consiglieri Giorgia Meloni Fratelli D’Italia

BERTUCCI ADALBERTO

AMORUSO CLAUDIO

BARTONE ELISABETTA

BAMBAGIOTTI ALESSIA

BIANCO MICHELE

BOCCIA FEDERICO

CACCIAMANI AUGUSTO

CALDARELLI JACOPO

CANNATA GIOVANNI

CASETTA MICHAEL

FOIS STEFANIA

GIANSANTI ANDREA

GRILLO ALESSIO

MACCALINI ISABELLA FRANCESCA

MAIO FRANCESCO ANTONIO

MARINOVICI ANA MARIA

MARULLO CARMELA

MELILLO GIUSEPPE

NITA GHEORGHITA detta GIORGIA

PICCONI LEONARDO

SCARAMOZZINO SERENA detta SERENA

TERZULLI LOREDANA

TORTORA ANTONIO

ZIZZA MASSIMO

Lista consiglieri Forza Italia Berlusconi per Masini

MASSINI MAURIZIO detto MASSIMI o MASINI

TUZI GIANNI

ALESSANDRINI GIUSEPPE

ANDREUCCIOLI STEFANO

BASANI SILVANA

BUFALIERI MIRIAM

CORASANITI EMANUELE detto COROSANITI

DE SANTIS ELISA

FUSARO DANIELE

GAGLIARDI BARBARA

LANDI EMANUELE

LUZI LOREDANA

MARINO MARINA

MEDDI FABRIZIO

OLIVIERI DONATO

PAOLE MARIA PIA detta MAPI

PASQUALI FABRIZIO

RONGA JACOPO

SALVITTI ALESSANDRA

SCIALO’ MAURO

SERI SAMUELE

STAFFIERI CHIARA

STAGNITTO ROBERTO

VIGNOLA ROBERTA

3) Cuccuru Alberto (Articolo Uno, PD, Con Alberto, Movimento 2050)

Il candidato Sindaco Cuccuru Alberto è supportato da queste liste, ecco tutti i consiglieri:

Lista consiglieri Articolo Uno

CARUSO CLAUDIO

BERNARDINI LUIGI

CASSONI ROSSANA

COSTANTINI SERAFINO

DI GIUSEPPE CARLO

DOLFOI VERONICA

DRAGONI VALTER

EL ADAWI FIRAS

FALAMESCA MAURIZIO

FERITO LORENZO

FERRAZZI PATRIZIA

LUARELLI CLAUDIA

MAIORCA QUIRINO

PASCAZI FEDERICO

PEROZZI CATERINA

PERSILI GABRIELLA

SANZOLINI SIMONETTA

URILLI RAFFAELE

Lista consiglieri PD

ALBANESI CECILIA

BELLO LUCIA

BERNARDINI KEVIN detto KEVIN

BRIGNOLA VALERIO

CAFAROTTI ALESSIA

CARBONARO ROSANNA

CIAFREI ANTONIO

DE ROSSI ALESSIA

DI BUCCIO CLAUDIO

DI SILVIO EMANUELE

GAROFOLI AURELIA

GIACOMETTI CINZIA

GUGLIELMO SIMONE

LOMUSCIO MARIO detto LO MUSCIO

LORO LUISA

MANNI PAMELA

MOLINARI ALESSIA

NUCCI GIUSEPPINA detta GIUST

NUZZO ROSA detta ROSSELLA

OLIVETI DOMENICO

PINETTI ALESSANDRA

ROCCHETTA MARIA LUISA

STOCCUTO STEFANIA

TIDU MIKAELA

Lista consiglieri Con Alberto Cuccuru Sindaco

ATTANASIO CIRO

AUTILI NATALINO

CALDARELLI GINA

COSTANTINI LUDOVICA

D’URSO MAURIZIO

DE ROCCHIS MARCO detto MARCHISELLA

DI GIACOMO ANTONIO detto TONY

LATTANZI ALESSIA

MANUGUERRA AURORA detta AURORA

MASCITTI MARINA

PALERMO PAOLO

PAOLUZZI ANTONIO

PUZZILLI CARLO

RUBICINI VINCENZA

SEMPRONI GIANCARLO

SILVI FILIPPO

TANGIANU ELENA

TARCIOTTI CLAUDIA

TARTACCA LUNA

DI BITONTO MIRKO

LUTTAZI ELVIRA detta LUTTAZZI

PALAZZO ANNAMARIA

Lista consiglieri Movimento 5 Stelle 2050

FALCONI CRISTIAN

BOTTONI ALSSANDRO

BARBET IHEL

BRIGANTI ANTONINO

AMPANILE ADRIANO

CAPONEGRO ARMANDO

CASTORINO MATEO

CELANI MAURIZIO

COCCHIARELLA ALESSANDRO

COS CLAUDIO

FELICI MONIA

GALASSO VINCENZO

GIGLIOTTI DOMENICO

LAZZARO TIZIANA

LONGOBARDI PASQUALE

LOVISCO PATRIZIA

MANCINI LAURA

MARRAZZO SERAFINA detta SERENA

ORTENZI CLAUDIO

SABATINI ALESSANDRA

SANTARELLI ROSSANA

SIRAGUSA GIUSEPPE

STANCAPIANO LUCA

TOFANI LAURA

4) Zarro Claudio (Colleverde in Comune, Una nuova storia, In Comune per Zarro, Guidonia Montecelio Rinasce, Villanuova La botte, Essere Guidonia Montecelio, Movimento Giovani)

Altro candidato Sindaco, il quarto, è Zarro Claudio, che è supportato da 7 liste.

Lista consiglieri Colleverde in Comune

MORENA DI MAURO

FRANCESCO CARBONI

FEDERICA BRUGE’

DANIELE BIANCHINI

PAOLA ACRI

ALESSANDRO BENEDETTI

STEFANO BODI BODI

FULVIO BONUCCI

SANDRA CICCONE DAMARIS

SIRIO CARUSI

ELVISSA CARCHEDI

LUDOVICA BRUNO

ANTONIA ANELLO ANTONELLA

CHIARA PICIUCCHI

ROBERTO MINI

DAMARIS ANELLO

STEFANO LORIA

GIULIO SERVA

Lista consiglieri Una Nuova Storia

DAVID NICODEMI

ALESSANDRA CASTALDI

SILVIA DI IANNI

ENRICO DE SANTIS

LUCIA MICHELETTI

GIULIA MUSTO

CHIARA GIANNONE

VALENTINA GALDI

FEDERICO RINALDI

BERNARDINO LANCIANI

ROBERTO CONSORTE

FALCUCCI GABRIELE

MARUAN BERRI

MAURO COLAGROSSI

FABIO CAMPOLONGO

EZIO CURTI

LIVIA EZIA SCHIAVON

MONICA CASTROVILLI

Lista consiglieri In comune per Zarro

FRANCESCO PERROTTA

FEDERICA MAROZZI

ROBERTO MELONI

ALESSIA RAGAZZONI

STEFANO FILOSA

WILLIAM CHIARELLI

CRISTIAN DIANO

ALESSIA CESARETTI CARDIA

RENATA PALERMO

CLAUDIA FRAGAPANE

ANDREA MONTELEONE

STEFANIA VIOLA

ANTONELLA BUCCIGROSSI

MARCO STAZI

FLAVIO MATTEI

MARIA CONCETTA DEL GAUDIO

MARIA CATALINA CUCOS

ALESSANDRA FAVI

MARIGRAZIA MINATI

VALENTINO LEO

Lista consiglieri Guidonia Montecelio Rinasce

MIRKO DI STEFANO

LAURA SECONDIANI

GIULIANO LOMBARDOZZI

MARIA ROSARIA MONTANARO

SABRINA FECCHIO

FRANCESCO CENFRA

MASSIMILIANO DAU

FABRIZIO BENEDETTI

PAOLA MENICHETTI

AYMAN WAYSEF detto MIMMO

MARINA ROCCHI

DELIA ZUANELLI PONZO

EMANUELA BIVI

ALESSANDRO TORO

CHIARA LUCIANO

ANTONIO CASTELLINO

GIANLUCA CONTE

LUIGI MONTANARI

MARIAROSARIA ACAMPORA

LILIANA FERNANDEZ

SIMONA PROIETTI

GIOVANNI BATTISTA NONNI

MARIA LORETA PEDULLA’

Lista consiglieri Villanova La Botte Rinasce

LUCIANO CENSI

MONIA CRISTOFARI

FABIO CEMINI

ANNA TRASTULLI

MARTA CABONI

CINZIA PELOSI

BONIFACIO VIVIRITO

CARLO PROIETTI

MICHAEL VISCONTI

MAURIZIO CORICA

ANDREA DELLA STARZA

ROMINA CENTOLA

CLAUDIO DI MASCIO

CHIARA ENASI

MARTINA MAROZZI

AMBRA CASTIGLIONE

PIERPAOLO PICCONI detto PIERPO RIME

Lista consiglieri Essere Guidonia Montecelio

ROSALBA ORREI

DORIANA RECCHIA

MATTEO NARDONE

GABRIELE DE VECCHIS

VIVIANA GENTILE

SALVATORE LEGGIERO

PAOLO MARIA MIGLIORE

SERGIO MARRAFFA

SIMONA PAGANELLI

ALESSIA LEVANTINI

CLAUDIA MESSA

LUCA GIUBILEI

RAFFAELE RAHO

ZEFFERINO RIDOLFI

ORIANA D’ORTENZI

ALESSANDRA ALAIMO

DENISE GALLI

ROMINA POLVERINI

SANDRA MELONI

Lista consiglieri Movimento Giovani Guidonia Montecelio