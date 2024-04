Furti di gasolio nel parcheggio dell’hotel: ‘resta a piedi’ anche un bus turistico

Da qualche tempo i turisti che soggiornavano in un hotel nella zona termale di Tivoli segnalavano furti di gasolio o anche all’interno delle auto in sosta. Diverse le segnalazioni da parte dei proprietari di auto che avevano indotto i Carabinieri di Tivoli Terme ad avviare indagini mirati e anche a svolgere servizi di controllo per individuare i ladri.

In tre sono stati sorpresi a rubare gasolio a un bus turistico

E l’attività di pattugliamento ha avuto i suoi frutti. I militari, nel corso di uno dei tanti appostamenti nell’ara di sosta, hanno beccato in flagranza di reato tre cittadini italiani di 47, 39 e 37 anni, mentre asportavano gasolio da un autobus turistico di proprietà di una compagnia lituana. Gli indagati, dopo aver forzato lo sportello di rifornimento con un cacciavite, avevano estratto dal mezzo tre taniche di carburante, per un totale di 75 litri.

L’arresto e l’udienza davanti all’autorità giudiziaria

Per tutti e tre è scattato l’arresto poiché gravemente indiziati del reato di furto aggravato e sono stati messi a disposizioni dell’Autorità giudiziaria davanti alla quale dovranno comparire per rispondere dei fatti che gli vengono contestati.