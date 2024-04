Guidonia: “C’è un uomo armato in strada”, l’allarme poi la scoperta

Paura ieri nel tardo pomeriggio a Guidonia, alle porte di Roma, dove è scattato l’allarme per la presenza di un uomo armato in strada. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato. Ecco cosa è successo.



Attimi di paura ieri intorno alle 19.30 quando è partita la segnalazione al 112 per la presenza di un uomo armato in strada. A lanciarla un residente della zona che, affacciandosi dalla finestra, ha notato la persona aggirarsi per la Via con la pistola in pugno. Da qui, comprensibilmente, la decisione di chiamare d’urgenza le forze dell’ordine.

Cosa è successo a Guidonia ieri sera

In poco tempo le Volanti della Polizia di Stato hanno raggiunto il luogo della segnalazione. In strada i poliziotti (del Commissariato di Tivoli, ndr) hanno effettivamente trovato l’uomo e hanno proceduto al controllo. Ebbene, dagli accertamenti è stato appurato che l’arma non era vera, o meglio si trattava di una pistola di quelle da soft air. Secondo quanto si apprende nei confronti del 33enne, questa la sua età, non sarebbe però stato preso alcun provvedimento. L’uomo infatti, al momento, non risulta nemmeno denunciato.