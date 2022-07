Guidonia, Gualtieri firma l’apertura del TMB ma Lombardo non si arrende: ‘La salute dei cittadini non può essere messa a repentaglio’

«Purtroppo devo comunicare alla Città tutta di aver appena appreso che il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, nelle sue funzioni di Sindaco della Città metropolitana ha firmato l’ordinanza di collaudo per il TMB di Guidonia Montecelio». A parlare è il Sindaco di Guidonia Montecelio, Mauro Lombardo.

TMB di Guidonia: il dispiacere del Sindaco

«Si tratta di una notizia che non avrei mai voluto avere – prosegue Lombardo – e che non avrei mai voluto dare ai miei concittadini. Quest’atto è propedeutico, in caso le verifiche diano esito positivo, all’imminente apertura dell’impianto. Continuo a ribadire, come ho fatto in ogni tavolo in cui sono stato chiamato in questi giorni, la mia ferma contrarietà a questa decisione.

A nome di tutti i cittadini guidoniani ho sottolineato, più volte, la preoccupazione per un’apertura straordinaria ed emergenziale dell’impianto con un’iter che rischia di far affrettare controlli e verifiche indispensabili per la tutela della salute pubblica. Segnalo che questa ordinanza lascia irrisolti numerosi problemi di natura ambientale, paesaggistica e urbanistica rilevantissimi. Ho ribadito come Guidonia Montecelio, sul piano della tutela della salute dei cittadini residenti, abbia già pagato un caro prezzo con la discarica dell’Inviolata. Ho inoltre evidenziato come questo Tmb sia stato progettato più di dieci anni fa e che si tratta di un impianto a produzione di CSS e non a recupero di materia come, invece la contemporaneità imporrebbe».

L’emergenza rifiuti di Roma passa in primo piano rispetto alla salute dei cittadini

«Purtroppo – aggiunge il primo cittadino – ogni considerazione è stata messa in secondo piano rispetto all’emergenza rifiuti di Roma. Ora, in attesa di mettere in atto tutti gli strumenti ordinari e straordinari possibili per scongiurare che questa apertura emergenziale diventi effettiva, chiederò con forza che si predispongano sempre in via straordinaria ed indifferebile gli adeguati monitoraggi delle soglie di inquinamento, tanto dell’aria quanto dell’acqua e del terreno sotto e intorno l’area dove insiste l’impianto e la stessa discarica».

«La salute dei cittadini di Guidonia Montecelio – prosegue il Sindaco – non può essere messa a repentaglio per risolvere le emergenze rifiuti di nessuna città, neanche della Capitale. Infine, anche se è questione di minore importanza, trovo sinceramente inaccettabile che il Comune di Guidonia Montecelio sia stato avvertito dell’ordinanza negli stessi minuti in cui la stessa andava in firma e abbia avuto modo di leggerla solo al momento della sua pubblicazione. Oggi ho messo al corrente della situazione alcune Associazioni del territorio da tempo impegnate sul tema e le ho invitate al prossimo tavolo tecnico di lunedì prossimo presso la sala Giunta. Il previsto consiglio Comunale straordinario sulla crisi TMB si terrà martedì 26 luglio alle ore 18. Ho già aggiornato degli sviluppi il collega Piero Presutti, sindaco di Fonte Nuova, con il quale sono in costante contatto. Anche lui condivide la nostra posizione – conclude Lombardo – ed insieme la porteremo avanti nell’interesse dei cittadini delle nostre due Città».