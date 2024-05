In auto con quasi 4 kg di droga: arrestato 47enne

L’eccessivo nervosismo e un’intuizione dei Carabinieri della sezione Radiomobile di Tivoli ha portato all’arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti di un 47enne romano, ma residente a Tivoli.

La perquisizione nell’auto del sospettato

L’uomo era stato fermato a bordo della sua auto in piazza Nazioni Unite per controlli. Ai militari il 47enne è apparso immediatamente troppo inquieto e insofferente. Stato di agitazione per il quale i Carabinieri hanno deciso di svolgere una perquisizione veicolare.

Nel portabagagli trovato una scatola con 3,8 kg di hashish

Nel corso delle ricerche gli uomini dell’Arma hanno rivenuto una busta in plastica nel bagagliaio, al cui interno era nascosta una scatola di cartone con lo stupefacente. In particolare, erano custoditi 38 panetti di hashish per il peso complessivo di 3,8 kg di hashish nonché la somma in contanti di circa 5.000 euro ritenuta provento dello spaccio. E lo stupefacente sequestrato (che immesso sul mercato tiburtino avrebbe fruttato diverse decine di migliaia di euro) è stato sottoposto alle analisi di laboratorio.

In attesa di giudizio

Al termine dell’operazione, su disposizione del Pubblico Ministero della Procura di Tivoli di turno, il 47enne è stato associato in carcere in attesa di comparire davanti al giudice per l’udienza di convalida del provvedimento.