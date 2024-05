Notte di fuoco a Tivoli: incendio distrugge 6 auto e ne danneggia 4

Non è la prima volta che vengono incendiate auto parcheggiate nei pressi dello stadio a Tivoli. E anche la scorsa notte poco dopo la mezzanotte, in piazza Grande Torino, sei auto sono andate completamente distrutte e quattro danneggiate da incendio.

Sul posto sono accorsi i Vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e i Carabinieri della Stazione di Tivoli che indagano sull’accaduto. Non si esclude la natura dolosa.

Le auto distrutte dal rogo

A essere state completamente distrutte dalle fiamme sono state: una Fiat Punto, una Hyundai Tucson, una Santa Fe, una Lancia Y, una Renault Megane e una Peugeot Partner. Mentre parzialmente danneggiate: una Renaul Espace, una Jeep Compass, una Opel Corsa e una Ford Fiesta.

I proprietari delle auto: ‘Non abbiamo ricevuto minacce’

Nell’ambito delle attività investigative gli inquirenti hanno anche voluto ascoltare i proprietari delle macchine bruciate e danneggiate e questi ultimi hanno riferito di non aver mai subito minacce. Sono stati proprio i residenti a dare l’allarme stanotte, quando sono stati risvegliati dall’odore acre del fuoco divampato. Tante le persone che si sono riversate in strada per controllare le proprie auto e, forse, anche con la speranza di trovare tracce dell’eventuale autore del rogo.

Spetterà, però, ai Carabinieri, tramite rilievi e magari anche analisi dei video delle telecamere di sorveglianza presenti in zona verificare se dietro il terribile incendio che ha provocato danni inventi ci sia effettivamente la mano di un piromane.