Provoca il caos al supermercato, poi ruba due collane d’oro

Ha rubato generi alimentari al supermercato e per sfuggire all’intervento di una guardia giurata gli ha assestato una gomitata, poi non contento ha raggiunto un distributore di benzina e minacciato una persona alla quale ha strappato due catenine d’oro per tentare poi la fuga.

Ma i Carabinieri della Tenenza di Guidonia Montecelio hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di origini marocchine di 27 anni, gravemente indiziato dei reati di rapina, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.

Minaccia e strappa due collanine a una persona

Nel pomeriggio di mercoledì scorso, a Guidonia Montecelio, località Setteville Nord, la vigilanza di un supermercato ha sorpreso il 27enne mentre asportava alcuni generi alimentari. Nonostante il tentativo di fermarlo, il giovane è tuttavia riuscito a sfuggire al controllo, dopo aver colpito con una gomitata stessa la guardia giurata. Non contento, però, una volta raggiunto un vicino distributore di benzina, l’uomo ha minacciato una persona per strappargli dal collo due collane d’oro, poi si è dileguato per le vie limitrofe.

L’intervento dei Carabinieri

Immediatamente i Carabinieri, contattati tramite 112, numero unico d’emergenza, si sono messi alla ricerca del fuggitivo che nel frattempo aveva fatto perdere le proprie tracce passando tra un giardino e un altro di abitazioni private.

Il 27enne è stato bloccato e arrestato

Ma i militari non si sono dati per vinti e hanno continuato le ricerche che alla fine si sono rivelate fruttuose, Una volta individuato e trovato in possesso della refurtiva, l’indagato è stato bloccato e tratto in arresto dai militari della tenenza di Guidonia. La refurtiva è stata restituita agli aventi diritto.

L’arresto è stato convalidato dal GIP del Tribunale di Tivoli il giorno successivo.

Si comunica, nel rispetto dei diritti dell’indagato (da ritenersi presunto innocente in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) ed al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito.