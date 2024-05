Roma, in auto con la refurtiva: due 14enni e un 44enne avevano appena svaligiato una casa

Hanno fermato un’auto per controlli e quello che vi hanno trovato all’interno ha aperto una serie di interrogativi che hanno spinto i Carabinieri a indagare per scoprire di trovarsi di fronte a tre topi di appartamento, due dei quali solo 14enni.

I controlli sull’auto sulla quale viaggiavano i ladri d’appartamento

I militari hanno fermato l’auto sulla quale viaggiavano in via dell’Edera a Guidonia, per controlli di routine. Hanno constatato che si trattava di una vettura presa a noleggio, ma l’atteggiamento dei tre occupanti non è passato inosservato agli uomini dell’Arma che hanno deciso di svolgere accertamenti più approfonditi.

La perquisizione ha fatto rinvenire la refurtiva

La successiva perquisizione veicolare ha permesso ai militari, di rinvenire orologi e denaro contante in merito ai quali i tre non hanno saputo fornire spiegazioni. Nessun convincente chiarimento circa la provenienza di quegli oggetti e di quei soldi.

I tre avevano da poco derubato un’abitazione

Sono stati, pertanto svolte ulteriori indagini dai Carabinieri che hanno raccolto gravi indizi di colpevolezza in ordine al fatto che i tre indagati, due 14enni e un 44enne, avevano rubato quanto rinvenuto all’interno dell’auto. Si trattava di materiale asportato all’interno di un’abitazione di Roma, via Valinfreda. Recuperata e restituita ai proprietari l’intera refurtiva e raccolta la denuncia – querela, i Carabinieri hanno arrestato i tre e li hanno condotti in caserma.