Sfondano i vetri della Bmw e rubano i bagagli di una turista: l”Air Tag’ li incastra

Una turista nel corso di una visita a Villa Adriana a Tivoli è stata vittima di un furto. Al ritorno dal pranzo a ristorante ha trovato la sua Bmw con i vetri infranti e dal bagagliaio erano scomparse le sue valigie. Dei ladri, ovviamente, nessuna traccia.

Il dispositivo Air Tag individua i ladri

I malviventi, però, erano all’oscuro del fatto che tra gli effetti personali portati via, nel portafoglio, era stato inserito un dispositivo “Air Tag”, che ha permesso di localizzare la refurtiva all’interno del campo nomadi dell’Albuccione, a Guidonia Montecelio.

L’intervento dei Carabinieri

La vittima del furto ha chiesto aiuto al 112 e i Carabinieri della Stazione di Tivoli Terme si sono immediatamente attivati per recuperare i bagagli rubati. Le attente ricerche eseguite all’interno del campo, hanno permesso ai militari di rinvenire tutta la refurtiva all’interno di una baracca nella disponibilità di un uomo di 26 anni e due donne di 28 e 22 anni, tutti di origine rom.

I militari hanno recuperato le valigie della turista e tanto altro materiale

Il materiale recuperato è stato subito riconsegnato ai legittimi proprietari, che hanno ringraziato calorosamente i militari per il rapido ed efficace intervento. Ma, nel corso dell’intervento, i Carabinieri hanno rinvenuto una grande quantità di oggetti, con grande probabilità anch’essi provento di furto, per cui sono in corso approfonditi accertamenti volti a risalire ai proprietari, tra cui più di dieci trolley, due computer portatili, una fotocamera, numerosi attrezzi da lavoro ed anche strumentazione medica.

I tre soggetti sono stati denunciati per ricettazione alla Procura della Repubblica di Tivoli.