Si rifugia dai Carabinieri per fuggire alla furia dei parenti: caos in Caserma, ferito un militare

È stato il caos nella Caserma dei Carabinieri di Guidonia Montecelio, quando un 64enne per fuggire dalla furia del fratello e del nipote che lo inseguivano per questioni familiari, ha chiesto l’aiuto dei militari. Il 64enne inseguito dai parenti si è rifugiato nella Tenenza, con la speranza, forse, di fermare i due uomini. Una scelta, sicuramente, azzeccata, visto che l’intervento dei militari ha evitato conseguenze più serie.

Anche la presenza dei Carabinieri non fermano un 65enne e il figlio

Ma anche la presenza degli uomini dell’Arma non ha sedato gli animi dei due malintenzionati con i quali il 64enne ha avuto uno scontro fisico alla presenza dei Carabinieri Questi ultimi, anzi, sono stati coinvolti nella colluttazione e un militare è rimasto lievemente ferito.

Un arresto e una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale

Alla fine le forze dell’ordine sono riuscite a fermare i due uomini, un 65enne e il figlio 37enne. Per quest’ultimo, d’intesa con la Procura della Repubblica di Tivoli, è scattato l’arresto in flagranza di reato perché gravemente indiziato per resistenza, oltraggio a pubblico ufficiale e lesioni, mentre il 65enne è stato denunciato all’autorità giudiziaria per resistenza a pubblico ufficiale e possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere, in quanto trovato in possesso di un coltello a serramanico lungo 21 centimetri.

Si comunica che gli indagati sono da ritenersi presunti innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.