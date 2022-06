Tivoli, 16enne esce di casa e scompare. La mamma: ‘Aiutatemi a ritrovare Riccardo’

Sono giorni, ormai, che Riccardo, un ragazzo di appena 16 anni non fa ritorno a casa. Giorni interminabili per la sua famiglia, che da mercoledì 22 giugno è in apprensione e sta disperatamente cercando il giovane.

Chi è il 16enne scomparso il 22 giugno da Tivoli

La famiglia di Riccardo si è rivolta anche alla trasmissione Chi l’ha visto?, che ha pubblicato sul proprio sito ufficiale la scheda completa con tutti gli elementi utili per identificare il 16enne. Riccardo ha una corporatura normale, è alto 180 cm, ha gli occhi castani e i capelli neri. Quando è scomparso indossava una polo nera a maniche corte della Lacoste, pantaloni neri e scarpe da ginnastica bianche della Nike.

Il giovane è scomparso mercoledì 22 giugno da Tivoli, in provincia di Roma: intorno alle 15.30 è uscito di casa, poi un’ora dopo ha spento il telefonino. Da quel momento non è più raggiungibile e non ha con sé i documenti. La mamma, come si può immaginare, è molto preoccupata e ha lanciato alla trasmissione di Rai 3 un appello, con la speranza di poter presto riabbracciare il figlio.

Chiunque lo veda può contattare le forze dell’ordine o la redazione all’indirizzo: redazione@ilcorrieredellacitta.it