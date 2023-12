Tivoli, 200 milioni per il nuovo ospedale: il finanziamento della Regione per il Policlinico Tiburtino

Tivoli, stanziati i fondi per rinnovare l’ospedale. 200 milioni in dotazione al Policlinico Tiburtino: le specifiche di ristrutturazione.

Tivoli si è ritrovata fra le macerie e alcune mancanze. Binomio che troppo spesso fa i conti anche con l’indigenza, ma stavolta è diverso. L’incendio che, qualche giorno fa, ha colpito il San Giovanni Evangelista sembra aver dato una scossa non soltanto alla collettività ma anche alle istituzioni. Rocca – Presidente della Regione Lazio – ha detto che sarebbe intervenuto subito per dare un aiuto concreto sia al personale che agli astanti costretti a fare i conti con l’imprevisto e le criticità che la precarietà strutturale ed economica comporta.

Tivoli, nuovi fondi per l’ospedale: le cifre

Quindi subito 200 milioni stanziati a disposizione del Comune. Il motivo è semplice: ricostruire, ma meglio. A 6 chilometri dalla struttura colpita sorgerà un nuovo nosocomio. Il progetto del Policlinico Tiburtino era in programmazione da 730 giorni, ora riceverà una sterzata importante per accelerare i tempi e la fattibilità. Rocca non abbandona la cittadinanza e promette tecnostrutture idonee in tempi rapidi per mettere a norma quel che ancora è rimasto insoluto.

Settimane difficili attenderanno i cittadini nel frattempo cominciano a riordinare le idee tra ciò che manca e quel che c’è da fare. Qualche consapevolezza in più – come quella di non essere soli ma supportati dalla cittadinanza – fa la differenza. Ora tocca mettere in campo i fondi stanziati, affinché le promesse coincidano con la realtà.