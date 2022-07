Tivoli, si schianta contro un’auto, butta giù 3 paletti e fugge: ‘Cerchiamo testimoni’

Si sarebbe prima schiantato contro un’auto, una Panda, dove a bordo c’erano due persone (fortunatamente non rimaste ferite in modo grave), poi come se non bastasse avrebbe proseguito la sua folle corsa e avrebbe buttato giù ben 3 paletti. Tutto questo senza mai fermarsi, mai prestare soccorso.

Incidente a Tivoli in via Empolitana

L’auto ‘pirata’ ieri sera, intorno alle 23.10, ha seminato il panico a Tivoli, in via Empolitana. Prima lo schianto contro la Panda, i tre paletti a terra, poi la fuga. E ora sui social molti residenti, tanti che sono scesi in strada dopo l’incidente, stanno chiedendo aiuto e sono alla ricerca di testimoni, di qualcuno che possa aver visto qualcosa e dare informazioni utili.

Caccia all’auto pirata

“Una macchina, una Golf o una Polo Nera, ieri sera ha fatto questo disastro” – si legge sui social, con tanto di foto della Panda, quella tamponata, ferma e i lampioni a terra, sul marciapiede. Chiunque abbia informazioni può contattare i Carabinieri perché ora chi indaga è al lavoro per rintracciare l’uomo o la donna, che ieri sera non si è fermato e ha proseguito la sua folle corsa a tutta velocità.

(Foto di Marco M. Gruppo FB)