1° Maggio, negozi e centri commerciali aperti a Roma: ecco l’elenco

1° Maggio, negozi aperti o chiusi? Il 1° maggio è la festa dei lavoratori. Ma per molti, che hanno solo la domenica come unico giorno di riposo, è anche il giorno in cui si fa la spesa. Quindi anche in una giornata rossa di calendario hanno la necessità di trovare ill supermercato o il centro commerciale aperto.

Ci sono poi le persone che amano approfittare delle giornate di festa per andare a fare shopping, perché durante la settimana non hanno mai tempo. Vediamo quindi quali sono, in questa giornata, i negozi che restano aperti.

Negozi e supermercati aperti o chiusi a Roma il 1° maggio?

Non tutti i negozio hanno scelto di restare aperti in questo giorno. Proprio perché è la festa dei lavoratori, alcune catene hanno deciso di restare chiuse e di dare ai loro dipendenti un giorno di riposo. Molti resteranno quindi con le serrande abbassate. Sono soprattutto le piccole attività, ma anche le grandi catene, come la Coop, a restare chiuse. In questa giornata non vige una regola univoca: ogni singolo commerciante ha la libertà di poter scegliere. Resta l’obbligo per le farmacie di turno. Restano aperte, almeno la mattina, le edicole. Aperti anche i tabacchi, anche questi almeno la mattina.

1° maggio: negozi e supermercati aperti a Roma

Ma in questa giornata, complice la crisi economica e la necessità di smuovere l’economia bloccata da due anni di pandemia, saranno molti i negozi, i supermercati e i centri commerciali di Roma a restare aperti. Ecco alcuni di quelli che terranno la serranda alzata a Roma.

I supermercati Carrefour dislocati nella Capitale, secondo le ultime informazioni fornite, dovrebbero restare tutti aperti con orario continuato. Ogni punto vendita seguirà l’orario delle domeniche tradizionali.

Restano aperti anche i supermercati della catena Pam, Panorama e Iper. Stesso discorso per i punti vendita aderenti alle catene di supermercati Dem e Iperdem, Gros, Castoro e Sacoph.

Negozi e supermercati chiusi il 1° maggio

Come accennato prima, i supermercati, ma anche gli ipermermercati e i punti vendita della catena Coop resteranno chiusi. Stessa cosa per l’Esselunga di Viale Palmiro Togliatti. I negozi aderenti al circuito Conad, invece, avranno l’autonomia di scegliere. Ogni esercizio commerciale deciderà se aprire o restare chiuso in questa giornata.

1° maggio: centri commerciali aperti a Roma Ma vediamo anche quali sono i Centri Commerciali che resteranno aperti in questa giornata di festa. Il Centro commerciale Porta di Roma sarà aperto, ma all’interno non tutti i negozi saranno con le serrande alzate. Ikea e Leroy Marlen, ad esempio, saranno chiusi. Il cinema, invece, rimarrà aperto, dalla mattina alle 10:00 fino alla notte alle 2:30. L’indirizzo è Via Alberto Lionello. Gli altri centri commerciali Il Centro Commerciale Cinecittà Due in via Palmiro Togliatti vedrà i negozi della sua galleria chiusi. L’unico che resterà aperto sarà il Supermercato Carrefour con orario previsto dalle 7:00 alle 21:00. Resterà chiuso anche il Centro Commerciale I Granai di via Mario Rigamonti. Gli amanti dello shopping potranno allora riversarsi sul Centro Commerciale Da Vinci, a Fiumicino, in via Geminiano Montanari, che invece sarà aperto. Se invece volessero restare a Roma, è aperto anche il Centro Commerciale Aura di viale di Valle Aurelia, 30.