13enne scomparso a Roma, la famiglia lancia un appello disperato: ‘Aiutateci a trovare Cloud’

Sono in apprensione, come si può immaginare, i familiari di Cloud Quilao, un ragazzino di appena 13 anni che da ieri mattina ha fatto perdere le sue tracce. Il bimbo, classe 2008, come ha raccontato la mamma, che ha sporto denuncia ai Carabinieri della Stazione Roma Bravetta, è uscito di casa a piedi intorno alle 11.30. E da quel momento non ha fatto più rientro nella sua abitazione. La mamma Emma sui social ha pubblicato un disperato appello per rintracciare il prima possibile il figlio.

Roma, scomparso 13enne: l’appello della mamma

Il bimbo, che abita in zona Bravetta, è scomparso e da ieri mattina non fa più rientro a casa. ‘Chiedo aiuto, magari qualcuno ha visto mio figlio Cloud Axl Amigo Quilao. Ha 13 anni’. Cloud è alto, capelli lunghi e al momento della scomparsa indossava una giacca nera dell’Adidas. “Per favore – scrive la madre disperata – aiutateci a trovare il mio bambino. Sto supplicando. Condividete, per favore aiutatemi a trovare mio figlio. Bambino mio torna a casa ora, mamma è già molto preoccupata. Contattate questi numeri 3298839384 e 3515599525″.

Stando all’ultimo aggiornamento, pubblicato da mamma Emma che è in costante contatto con i Carabinieri, l’ultima posizione del cellulare è in via Borgese. Con la speranza che Cloud torni presto a casa e riabbracci la sua famiglia. Intanto, i Carabinieri hanno subito attivato il piano provinciale di ricerche.