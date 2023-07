16enne ruba l’auto alla mamma, due giorni di folle corse per il video su TikTok

Ancora guida spericolata delle automobili per fare like su TikTok. Questa volta la storia ci porta nel Nord Italia, dove un minorenne avrebbe sottratto la macchina della mamma per girare dei video social. Senza patente e probabilmente ignaro di come si guidasse un’autovettura, il giovane si è messo al volante solo con l’intenzione di prendere quanti più like possibile sul social network.

Il furto dell’auto alla mamma

La denuncia dell’episodio, avvenuto a Monza, era partita dalla sparizione di un’automobile a una residente locale. Una situazione dove, oltre le forze dell’ordine locali, sulle tracce della vettura si erano messi anche i familiari. Il padre della signora troverà la macchina in prossimità del cimitero di Giussano, insieme al nipote.

I Carabinieri, intervenuti sul luogo del ritrovamento e notando come la macchina fosse pesantemente danneggiata, hanno voluto interrogare subito quel ragazzo, che in modo sospetto si trovava sul posto del ritrovamento del mezzo. Qui, dopo un racconto che vedeva eccessive lacune logiche, il ragazzo avrebbe ammesso di aver sottratto personalmente la macchina.

La gara social al volante della macchina

Il giovane, di 16 anni, in un momento di distrazione della mamma gli aveva sottratto le chiavi. Qui, con degli amici, aveva iniziato a guidare l’autovettura, urtando diverse volte contro ostacoli e muri (le fiancate dell’automobile completamente graffiate). Il ragazzo aveva preso l’automobile per girare dei video social, dove puntava a prendere “like” su TikTok facendosi vedere al volante.

L’emulazione dei The Bordeline

Attorno all’episodio di Monza, possiamo parlare benissimo di emulazione dell’incidente di Casal Palocco. Fortunatamente in questo caso non ci ha perso nessuno la vita, ma come i The Borderline guidava in maniera spericolata per caricare video sul web. Una situazione che, anche oggi, pone una profonda riflessione sui modelli che i nostri giovani emulano guardando Internet.

La multa alla famiglia del ragazzo

Per la vicenda di Monza, i Carabinieri hanno stillato 16 mila euro di multa alla famiglia del ragazzo. I genitori del giovane, infatti, sono stati sanzionati per guida senza patente e incauto affidamento della vettura. Lo stesso mezzo, inoltre, è stato messo in fermo amministrativo.

Va specificato come il giovane, al volante di una Fiat 500, sia arrivato guidando nei Comuni di Mariano Comense, Briosco e Verano Brianza. Oltretutto, è provato come alla guida abbia incidentato con due veicoli, che hanno denunciato di aver subito danni per la guida spericolata del veicolo da parte del ragazzo.