16enne scompare dalla comunità: apprensione per Giulia Mazzeo. L’appello per ritrovarla

Minorenne scompare da una comunità di Civitavecchia: familiari e forze dell’ordine ricercano al 16enne Giulia Mazzeo.

E’ scomparsa a Civitavecchia la signorina Giulia Mazzeo. L’episodio è avvenuto a Civitavecchia, dove la ragazza si trovava in comunità per gestire delle problematiche legate a gravi problemi di salute. A denunciare l’episodio su Facebook è il signor Alberto Colla, caro amico della madre di Giulia. La ragazza, di 16 anni, era stata mandata pochi mesi fa a Roma dalla Sardegna, dove negli ultimi anni era entrata in un brutto giro probabilmente legato all’utilizzo delle sostanze stupefacenti.

La sparizione di Giulia Mazzeo a Civitavecchia

La ragazza è scomparsa giovedì scorso, quando è stata vista per l’ultima volta nella struttura della sua comunità intorno all’ora di cena (le 21). Giulia ha gli occhi verdi e porta i capelli a caschetto di colore nero. E’ alta 1,70 metri e pesa circa 52 kg. Soffre di spettro autistico, quindi dev’essere ritrovata urgentemente anche per seguire le cure indicate dai medici che la monitorano.

I problemi personali della ragazza scomparsa a Civitavecchia

Come racconta il signor Colla, la signorina si trovava a Civitavecchia da pochi mesi. In Sardegna si era avvicinata a un giro di persone losche, che avevano approfittato anche della sua fragilità emotiva per introdurla in un mondo più grande di lei. I genitori, per tentare di salvarla da un vortice criminale, hanno deciso di farla seguire presso una comunità dello stesso Comune nella Provincia di Roma. Una soluzione che, però, non avrebbe risolto i problemi della ragazza.

La fuga d’amore con un giovane di Civitavecchia

In questa struttura, Giulia Mazzeo avrebbe cominciato una storia d’amore con un ragazzo minorenne, già legato alla criminalità romana nonostante la giovane età. Secondo i familiari della ragazza, la 16enne sarebbe scappata in una fuga d’amore con lui: s’ipotizza come sia stato lo stesso ragazzo a convincerla alla fuga, giocando sullo stato mentale disorientato e plagiabile della stessa ragazza. Per il proprio problema con lo spettro autistico, la ragazza potrebbe essere incapace di chiedere aiuto. Per entrambi i giovani, è stata fatta la denuncia alle forze dell’ordine.