17enne arrestato a Roma per estorsione e maltrattamenti in famiglia

Arrestato giovane 17enne a Roma Nord: nipote tossicodipendente aggredisce mamma e nonna con il coltello a Grottarossa.

Ancora storie di droga a Roma, questa volta in un fatto che scuote a zona nord della Città. La vicenda si svolge nel quartiere di Grottarossa, dove un giovane 17enne colombiano con problemi di tossicodipendenza – nonostante la giovanissima età – sarebbe arrivato a compiere veri e propri maltrattamenti verso la famiglia per ottenere i soldi utili a compare la droga.

Giovane tossicodipendente arrestato a Roma Nord per maltrattamenti in famiglia

Il protagonista della vicenda è un ragazzo originario della Colombia, che da diverso tempo compiva veri e propri soprusi verso la mamma e la nonna per ottenere i soldi utili ad acquistare le sostanze stupefacenti. L’ultimo episodio avvenuto lo scorso sabato 27 gennaio 2024, quando una lite tra il giovane e la madre si è trasformata in una vera e propria aggressione ai danni della donna, anche lei sudamericana.

Botte e minacce ai familiari

Dopo un’ingente richiesta di soldi alla donna, il giovane sentendosi rispondere “no” ha aggredito la madre. Forse non era la prima volta che muoveva violenza verso la mamma, ma questa volta l’avrebbe fatto in maniera più plateale e aggressiva del solito. Dopo il diniego della madre, il giovane avrebbe cominciato a prenderla a pugni forti sul volto e potenti calci alle gambe. La furia si sarebbe scagliata anche contro alcuni mobili presenti nell’appartamento di via Pico, dove le donne con il giovane vivevano.

L’intervento della nonna

In salone si è presentata anche la nonna, con l’intenzione di difendere la figlia dalla furia del nipote. Per farla indietreggiare, il giovane tossicodipendente non avrebbe risparmiato le maniere forti con l’anziana donna. Preso un coltello dalla lama affilata, avrebbe puntato l’arma contro il collo della nonna, invitandola a ignorare le violenze fisiche compiute contro la figlia.

I soccorsi alle donne ferite

Le donne, per fermare la furia cieca del giovane 17enne, hanno dovuto chiamare i Carabinieri, che prontamente hanno fermato il ragazzo. Per le donne, invece, è stato necessario il trasporto al Pronto Soccorso dell’Ospedale Fate Bene Fratelli, dove sono state visitate per diverse contusioni riportate nella vicenda e forte stato di shock.