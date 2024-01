17enne di Formia accusato di omicidio preterintenzionale per morte commerciante

Omicidio di Giovanni Sasso: la Procura di Napoli accusa un ragazzo 17enne di Formia per la morte del commerciante campano.

Sono finite le indagini sulla morte di Giovanni Sasso, il commerciante di Cellole ucciso dopo una violenta lite con un ragazzo 17enne di Formia. Secondo l’inchiesta portata avanti dalla Procura di Napoli e il Tribunale Minorile, il giovane avrebbe ucciso il 43enne della provincia di Caserta con un pugno al volto. Il decesso di Sasso, dopo diversi giorni di agonia, è avvenuto a giugno 2023.

La Procura di Napoli e il Tribunale Minorile hanno formulato l’ipotesi di omicidio preterintenzionale nei confronti di AE, con il ragazzo che avrebbe colpito al volto l’uomo di Cellole durante una lite degenerata in una rissa. Secondo l’accusa degli inquirenti, il ragazzo avrebbe colpito al volto il commerciante, provocandogli un gravissimo trauma cranico. Danno che avrebbe portato alla morte Giovanni Sasso dopo otto giorni di agonia in ospedale per i gravi danni cerebrali subiti.

Le indagini portate avanti dagli inquirenti negli ultimi sette mesi, hanno confermato la corrispondenza tra la versione raccontata dal ragazzo in sede di interrogatorio e gli esiti dell’autopsia sul corpo di Sasso. Secondo i rilevamenti effettuati, molto probabilmente il giovane ha colpito al volto il commerciante della provincia di Caserta per difendersi.

La difesa del ragazzo riparte dagli esiti dell’esame autoptico sul corpo di Giovanni Sasso. L’avvocato Gianluca Di Matteo ha presentato una memoria difensiva del giovane per la messa in prova del suo assistito. Il 17enne, dopo l’uccisione del commerciante, era stato sottoposto a cinque giorni di obbligo di dimora. Ora si attende la programmazione dell’udienza preliminare sul caso Sasso, che dovrà chiarire le esatte dinamiche legate all’uccisione del commerciante casertano e soprattutto svelare quale ruolo ha avuto il minorenne in questa drammatica vicenda accaduta nel 2023.