21enne arriva a Ostia dalla Toscana e scompare: l’appello per ritrovarlo

Dalla Toscana, dove è residente, ha fatto perdere le sue tracce. E da venerdì sera i familiari di Arzen Gjoni, un ragazzo di appena 21 anni, non sanno nulla di lui: il giovane, con un amico, è uscito di casa, poi è sparito. E il suo telefono è spento da due giorni. Sui social, come accade spesso in questi casi, è subito partito il tam tam e i familiari stanno divulgando diversi appelli per rintracciarlo, per riabbracciarlo e mettere la parola fine a questa vicenda, che li sta facendo stare in apprensione. Ormai da giorni.

Il telefono è stato localizzato a Ostia

I familiari hanno subito sporto denuncia alle forze dell’ordine. E pare che il telefono del ragazzo sia stato localizzato a Roma, più precisamente a Ostia. È possibile, quindi, che il 21enne dalla Toscana, dove vive, sia arrivato nella Capitale con l’amico. Quello che è certo, purtroppo, è che di lui non si hanno notizie. “Aiutatemi, se per caso l’avete visto contattatemi. Grazie” – ha scritto sui social la cugina.

+++ AGGIORNAMENTO ORE 11.40 +++

Il ragazzo, come ci ha fatto sapere la cugina, è stato ritrovato a Ostia. E sta bene.