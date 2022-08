24enne di casa e scompare. L’appello: ‘Aiutateci a ritrovare Alessio’

Sono ore difficili per la famiglia di Alessio, un giovane ragazzo di 24 anni che da sabato scorso, dal 30 luglio, non fa più rientro nella sua abitazione di Marino, ai Castelli Romani. Da giorni il 24enne ha fatto perdere le sue tracce e i familiari si sono rivolti a Penelope Lazio per far divulgare l’appello, con la speranza che la macchina della solidarietà si metta in moto e Alessio torni presto a casa.

Dove era diretto Alessio

Alessio il 30 luglio scorso, intorno alle 16, è uscito di casa, da Marino, a piedi. Destinazione: Roma Termini. Ma da quel momento di lui non si hanno più notizie.

Alessio è alto 1,80 cm, ha una corporatura robusta, capelli corti castano chiaro, occhi castani, barba folta. Tra i segni distintivi il tatuaggio di un teschio sulla spalla sinistra e la scritta ‘bruciarsi sempre spegnersi mai’ sull’avambraccio destro. Al momento della scomparsa indossava una t-shirt nera, un pantaloncino leopardato, scarpe da ginnastica bianche e un berretto nero.

Chi contattare

Chiunque abbia visto Alessio può contattare il 112 o il Pronto Penelope al numero 339.6514799 (anche su WhatsApp). Le zone da attenzionare sono: Roma, Stazione Termini e le stazioni metro/ferroviarie. Stando a quanto si apprende, il 24enne è solito frequentare anche le zone di Trastevere e Tor Bella Monaca.