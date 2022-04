25 Aprile a Roma, celebrazioni e strade chiuse: dalle Frecce Tricolori alla Corsa di Miguel

Festa del 25 Aprile a Roma, ecco quali sono gli eventi più importanti per festeggiare il 77° anniversario della Liberazione. Nella Capitale oggi è prevista una giornata piena di appuntamenti.

Quello più importante e tradizionale è senz’altro l’omaggio al Milite Ignoto. Questa mattina il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella deporrà come da tradizione una corona d’alloro all’Altare della Patria.

La festa della liberazione

Si tratta di uno dei giorni più importanti della nostra Storia, uno di quei giorni che ha cambiato la nostra vita, da ricordare ogni giorno. La data del 25 è stata scelta per convenzione. È del 1949 la legge che istituiva definitivamente la festa nazionale della Liberazione. Prima la giornata era stata festiva solo nel 1946 per decreto: «A celebrazione della totale liberazione del territorio italiano, il 25 aprile 1946 è dichiarato festa nazionale».

Le commemorazioni a Roma: a piazza Venezia e a Porta San Paolo

Come ogni anno, il Presidente della Repubblica alle 10:00 andrà a piazza Venezia, all’Altare della Patria, per deporre una corona di allora al sacello del Milite Ignoto e rendere così omaggio a tutti coloro che hanno combattuto e sono morti in nome della libertà. Alle12.10 nel Palazzo del Quirinale si terrà invece la Cerimonia per il 77esimo anno dalla Liberazione d’Italia. Mattarella terrà un discorso sull’unità nazionale: le parole del Capo dello stato potranno essere seguite in diretta su Rai Uno.

Le Frecce Tricolori

Uno degli appuntamenti più attesi è quello il passaggio delle Frecce Tricolori. La pattuglia acrobatica sorvolerà il cielo della di Roma al termine delle cerimonia ufficiale del Capo dello Stato. Le Frecce Tricolori partiranno dalla base militare di Pratica di Mare.

Fori Imperiali chiusi al traffico delle auto

Oggi i Fori Imperiali potranno essere percorsi solo a piedi. Ma attenzione. La strada sarà attraversata dalla “Corsa di Miguel”. Ci si potrà spostare comunque utilizzando la Metro B, che sarà attiva per l’intera giornata. Sono invece previste chiusure per il traffico su piazza Venezia. Per questo sono state previste delle variazioni anche in via del Plebiscito, dove è stato disposto per questa giornata il doppio senso di marcia.

Le linee deviate

Da questa mattina alle 7:00 saranno temporaneamente deviate 27 linee di bus. Ecco quali: H, 30, 40, 44, 46, 51, 60, 62, 63, 64, 70, 80, 81, 83, 85, 87, 118, 119, 160, 170, 190F, 492, 628, 715, 716, 781, 916F.

Gli eventi in città

Oltre alla Corsa di Miguel, ci sono anche molti altri eventi previsti per questa giornata. Tutti ovviamente con gli occhi all’insù per il passaggio delle Frecce Tricolori sopra l’Altare della Patria, previsto intorno alle ore 11.00. A partire dalle 9,30 e fino alle 11,30 si svolgerà una manifestazione con corteo. Questo l’itinerario: da largo Benedetto Bompiani (Tor Marancia) raggiungerà piazzale Ostiense, dopo aver percorso via delle Sette Chiese, via di San Petronilla, via Valeria Rufina, viale di Tor Marancia, piazzale Elio Rufino, attraversamento di via Cristoforo Colombo, via Genocchi, piazza Oderico da Pordenone, viale Guglielmo Massaia, piazza Biffi, la circonvallazione Ostiense, via Benzoni, via Matteucci, via Ostiense. A causa della manifestazione è prevista la temporanea deviazione o limitazione delle linee 23, 83, 30, 160, 671, 714, 715, 716, 792. L’iniziativa è indetta dall’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (A.N.P.I.), ed è prevista la partecipazione di circa 2.000 persone.

Per la giornata di oggi è prevista anche, nell’orario che va dalle 10 alle 14, un’altra manifestazione commemorativa, stavolta in piazzale Ostiense. Ci troviamo all’altezza via del Campo Boario. Atac fa sapere che, in caso di occupazione di piazzale Ostiense e piazza di Porta San Paolo, potrebbero essere possibili deviazioni e/o limitazioni delle seguenti linee: 3, 23, 30, 75, 77, 83, 280, 715, 716, 718, 719 e 775. Un’altra manifestazione si svolgerà a a Casal Bertone dalle 10 alle 15, nell’area di piazza Santa Maria Consolatrice.

L’ultima manifestazione prevista per oggi si svolgerà in piazza delle Camelie. L’inizio è previsto per le ore 10,30. I partecipanti faranno un corteo che si snoderà fino a via Molfetta. La manifestazione durerà fino alle ore 12. Questo l’itinerario: Parco di tor Tre Teste, passando per piazza San Felice da Cantalice, via dei Castani, piazza dei Mirti e piazza dei Gerani, via Filippo Parlatore, via Federico Delpino, via Emilio Chiovenda, viale delle Orchidee e via dei Gelsi. Per questa manifestazione sono attese mille persone. Atac fa sapere che sono previste deviazioni per le linee 5, 19, 313, 450, 451, 542, 556 e C5.+––