5 arresti e 5 denunce nelle periferie di Roma: blitz dei Carabinieri contro spaccio e degrado

Nuovo blitz dei Carabinieri nel territorio di Roma Est: controlli contro lo spaccio della droga al Quarticciolo e Anagnina.

Nuovo blitz dei Carabinieri a Roma, questa volta con controlli contro l’attività di spaccio e il degrado che hanno toccato le realtà delle periferie capitoline. I controlli si sono svolti principalmente nell’area di Roma Est, con i militari dell’Arma che hanno monitorato i quartieri del Tuscolano, il Quarticciolo, l’Osteria del Curato e le aree limitrofi alla stazione Anagnina.

Blitz dei Carabinieri contro l’attività di spaccio a Roma Est

I primi due arresti sono scattati nella zona di Roma Est, dove a finire in manette sono stati due pusher. Gli spacciatori erano due stranieri di 33 e 37 anni, colti in flagrante dai militari dell’Arma mentre vendevano delle sostanze stupefacenti nelle piazze di spaccio di questo quadrante capitolino. Durante la perquisizione delle loro dimore, sono state ritrovate quasi venti dosi, pronte per essere vendute, tra cocaina e crack.

Nello stesso quadrante capitolino, è avvenuto un terzo arresto, che ha coinvolto questa volta un pusher straniero di appena vent’anni. Il ragazzo è stato colto mentre vendeva a una persona della cocaina: durante la perquisizione, è emerso come addosso avesse un’altra decina di dosi della stessa sostanza stupefacente, anche queste pronte per il mercato nero della droga.

Il furto al supermercato di Roma Est

Sempre nella giornata di ieri, i Carabinieri sono dovuti intervenire in un caso di furto all’interno di un supermercato di questo quadrante cittadino. Due cittadini stranieri, risultati avere 21 e 23 anni, sono stati colti in flagrante dai vigilantes dell’attività mentre tentavano di occultare e portare via dei generi alimentari dall’interno dell’attività commerciale. Perquisiti dai Carabinieri, è risultato come i giovani portassero addosso almeno 40 euro di spesa.

L’arresto dei giovani spacciatori romani

Il fermo è arrivato anche per dei giovani ragazzi residenti a Roma, di 17 e 19 anni, che sono stati denunciati per spaccio di sostanze stupefacenti. Entrambi sono stati sorpresi con diverse dosi di hashish addosso, 120 euro in contanti di cui non hanno saputo riportare la provenienza e un bilancino di precisione, utile a misurare le dosi nel mercato della droga.