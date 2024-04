51 capi d’abbigliamento indossati “a strati” e nascosti nelle borse, furto da 5.000 euro all’Outlet

Shopping gratis all’outlet di Valmontone, fermati tre taccheggiatori. Erano riusciti a portare via vestiti e capi d’abbigliamento per un valore di 5.000 euro. Ma le loro gesta non sono passate inosservate: e i Carabinieri li hanno arrestati.

Un maxi furto di capi d’abbigliamento all’outlet di Valmontone sventato dal personale della Vigilanza e dai Carabinieri intervenuti sul posto. Fermate tre persone: si tratta di un 40enne, un 25enne e un 32enne, tutti domiciliati a Latina e di nazionalità romena, di cui due già noti alle forze dell’ordine per le loro vicende penali, accusati di aver trafugato ben 51 capi di abbigliamento all’interno di una nota attività dell’Outlet di Valmontone. Valore totale della merce: circa 5.000 euro.

Furto all’outlet di Valmontone: cosa è successo

Il tutto è successo nella serata di sabato. Nello specifico i tre hanno occultato i capi di abbigliamento nelle borse, alcuni indossandoli a strati, e si sono diretti verso l’uscita eludendo il controllo del sistema antitaccheggio ed in particolare quello degli addetti alla vendita.

Operazione, ripetuta più volte, che non è sfuggita però al personale della sicurezza interna all’Outlet che ha prima allertato i Carabinieri della Stazione di Valmontone e poi seguito con discrezione i loro movimenti; giunti nei pressi della loro autovettura con la merce si sono trovati di fronte i Carabinieri.

Restituita la refurtiva

La perquisizione a loro carico e nel cofano posteriore dell’autovettura ha consentito di recuperare 51 capi di abbigliamento, dal valore complessivo di oltre 5.000 euro, e di restituire tutto ai responsabili dei negozi. Per i cittadini romeni sono scattate le manette con l’accusa di furto aggravato in concorso. Questa mattina gli arrestati sono stati condotti innanzi al Tribunale di Velletri, che ha convalidato l’arresto ed ha applicato la misura cautelare dell’obbligo del divieto di ritorno nel Comune di Valmontone.