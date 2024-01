6 arresti per furti a Roma: Carabinieri intensificano i controlli

Ancora furti nel territorio del Centro Storico di Roma: Carabinieri effettuano 6 arresti tra la Stazione Termini e viale Libia.

Azione dei Carabinieri contro i borseggiatori nel Centro Storico di Roma. I militari hanno condotto in queste ore una vasta operazione su tutto il territorio del I Municipio e sulle linee Metro o ferroviarie della Capitale, sventando tentativi di furto ai danni dei molteplici turisti che in quest’ultimo fine settimana sono venuti a visitare la nostra Città Eterna. Sono almeno sei gli arresti compiuti.

Gli arresti per furti a Roma

I primi due arresti sono arrivati presso la Metro A di Roma, dove sono state fermate due borseggiatrici straniere di 35 e 43 anni. Le due donne, già conosciute alle forze dell’ordine per analoghi reati, avevano preso di mira una turista venezuelana in vacanza nella nostra città. Alla vittima erano riuscite a sottrarre il portafoglio, prontamente restituito grazie all’intervento dei Carabinieri.

Altro arresto è avvenuto sulla linea metropolitana B, ma questa volta con le manette scattate a un uomo rumeno di 31 anni. Sulla banchina della fermata Metro di Libia, l’uomo avrebbe focalizzato le attenzioni su una donna statunitense, con l’intenzione di rubargli il portafoglio nella borsa. Anche qui l’azione dei Carabinieri è stata fondamentale per sventare il tentativo di borseggio.

Borseggiatori nella zona del Centro Storico di Roma

Altro fatto degno di cronaca è avvenuto a pochi passi da via del Corso, con un furto avvenuto a via della Vite. Qui un clochard di nazionalità libica e famoso alle forze dell’ordine per problemi di ordine pubblico nel Centro Storico, sarebbe entrato in un hotel della zona e avrebbe scippato un turista brasiliano. All’uomo è stato portato via uno zaino, mentre era impegnato nelle operazioni di check-in presso la reception dello stesso albergo.

Borseggiatori in azione alla Fontana di Trevi

Cambiano le zone, ma sempre turisti in balia dei borseggiatori troviamo. In questa occasione, un georgiano di 41 anni ha preso di mira un turista che stava scattando delle foto alla Fontana di Trevi. Il ladro, con grande maestria, è riuscito a sottrarre lo smartphone della persona venuta in vacanza, scappando poi nei vicoli adiacenti al noto monumento romano.