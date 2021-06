A che ora aprono le prenotazioni per il vaccino giovedì 3 giugno 2021: orari e informazioni regione per regione

Continua ad accelerare la campagna di vaccinazione in Italia, tra hub creati ad hoc e Open Day rivolti anche ai più giovani. Ma domani ci sarà la svolta, la grande novità attesa da tutti perché i vaccini non conosceranno più le classi d’età, si procederà senza alcuna distinzione.

Vaccini dal 3 giugno in Italia senza classi d’età

“Da domani tutti potranno prenotare il vaccino anti-Covid. Possiamo ancora accelerare la nostra compagna per superare questa stagione così difficile”. E’ questo quello che ha dichiarato il ministro della Salute, Roberto Speranza, proprio nel giorno della Festa della Repubblica. Un bel passo in avanti a poco più di 5 mesi da quel 27 dicembre, giorno in cui la campagna di vaccinazione è partita in Italia. Ma se da una parte il generale Figliuolo ha dato il via libera per vaccinare tutti, dall’altra l’adesione avverrà in modo diverso a seconda della Regione.

Vaccino per tutti dal 3 giugno 2021: ecco come funziona Regione per Regione