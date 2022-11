A quanto ammontano le bollette nei Comuni d’Italia? Roma è al primo posto, la classifica completa

Le bollette sono la nuova ”piaga d’Egitto” dei tempi moderni, mentre le principali città italiane, sono tutte strette dalla morsa del freddo. Ma a quanto ammontano mediamente le bollette nei principali comuni italiani? Siamo in un periodo di assoluta crisi energetica, e in tutto il periodo precedente alla crisi – nel quadriennio 2018-2021 – i Comuni hanno speso mediamente oltre 30mila euro cadauno per affrontare le spese di: energia elettrica, gas, contratti di servizio per illuminazione pubblica e distribuzione del gas e utenze etc. Sono dati e numeri che emergono da una elaborazione fatta dal Centro Studi Enti Locali (Csel), per Adnkronos, basata su dati Mef-Siope (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici). Si tratta di una media. Di fatto, dietro questi numeri, si celano importanti differenze tra i Comuni italiani. Infatti, negli agglomerati urbani più piccoli, fino a 5mila abitanti ad esempio, prima del conflitto russo-ucraino, si spendevano mediamente 9.650 euro al mese.

Negli agglomerati urbani, invece, con abitanti tra 5mila e 15mila abitanti la cifra sale a 34.810, oppure a 92.627 euro in quelli compresi tra 15mila e 50mila abitanti, e ancora a 327.335 nei Comuni ricompresi nella fascia 50mila-250mila abitanti. Infine, si arriva a poco meno di 3 milioni al mese (2.925.100 euro) nei Comuni con più di 250mila abitanti. Vediamo insieme, ora, una classifica più o meno precisa dei Comuni in Italia in cui si spende di più a causa della crisi energetica di questo periodo. Certamente, per dimensioni e popolazione, è la Capitale, Roma, la città in cui l’amministrazione comunale riceve in assoluto le bollette più care.

Le spese delle grandi città

Nel quadriennio preso in esame – 2018, 2019, 2020 e 2021 – la Capitale ha pagato mediamente 9 milioni e 125mila euro al mese per le spese precedentemente elencate, tra cui gas, energia elettrica, illuminazione pubblica etc. Al secondo posto, subito dopo, c’è Milano, con i suoi 7 milioni e 75mila euro al mese. Poi, ancora, Torino con 4,6 milioni) e Napoli con i suoi 3,4 milioni. Successivamente, in posizioni molo ravvicinate tra loro, ci sono Bologna, Genova, Palermo e Venezia, le quali avrebbero speso in media circa 1,6 milioni al mese. La classifica delle grandi città, poi, si chiude con Verona, 1,5 milioni di spesa mensile media, Firenze con spese da 1,3 milioni, e ancora Bari 676mila euro e Catania con 604mila.