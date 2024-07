A tutta velocità per le strade di Ostia, nuovo incidente in Via dell’Appagliatore: danneggiate diverse auto posteggiate

Nuovo incidente su Via dell’Appagliatore a Ostia Ponente: auto sbanda contro le automobili in sosta questa notte e poi fugge

Paura questa notte nel quadrante di Ponente a Ostia, dove un’automobile ha sbandato lungo Via dell’Appagliatore e ha causato danni a numerose macchine in sosta. La persona responsabile non si sarebbe fermata dopo aver incidentato diverse macchine presenti all’altezza dell’ingresso principale del Parco Giuseppe Pallotta, lasciando alla Polizia Locale di Roma la scena di diversi veicoli pesantemente danneggiati dallo scontro.

Nuovi incidenti stradali per le strade di Ostia Ponente

Era passata l’una e mezza di notte, quando un botto terribile ha svegliato i residenti che affacciano sul Parco Pallotta tra Via dell’Appagliatore e Via Tancredi Chiaraluce. Chi si affaccia dal proprio balcone o la propria finestra, vede un’automobile sfrecciare nella notte e coi fari accesi verso lo svincolo che conduce al depuratore di Ostia e la Via del Mare. Qualcuno scende dal proprio appartamento, considerato come il trambusto abbia fatto intuire che qualche automobile è stata colpita dal pirata della strada.

Le macchine incidentate a Via dell’Appagliatore

Sono molteplici le automobili colpite dal pirata della strada a Ostia, che ieri sera nella sua folle corsa avrebbe potuto investire e uccidere anche una persona. Tra le macchine gravemente danneggiate anche quella di un residente, che spiega ai nostri microfoni: “Purtroppo la mia Opel Astra è uscita pesantemente danneggiata da questa vicenda. L’avevo parcheggiata ieri sera prima di cena sotto le case popolari di Via dell’Appagliatore, l’ho ritrovata questa notte spinta sul marciapiede dall’urto”.

Spiega i danni subiti dall’automobile: “La macchina è stata graffiata e abbozzata su tutto il lato del guidatore, oltre ad aver riportato danni alla zona posteriore. Credo ci siano problemi anche meccanici, considerato come stamattina abbiamo avuto difficoltà a farla girare per caricarla sul carro attrezzi e trasferirla presso un carrozziere di fiducia. La Polizia Locale ci ha lasciato un foglio, ma ci auguriamo venga individuato il responsabile della vicenda”.

Una strada in balia dei pirati della strada

Un residente sceso in strada in piena notte, è esasperato da questa situazione: “E’ il terzo grave incidente che viviamo negli ultimi mesi. Già una macchina danneggiò diverse auto in questo stesso punto, costringendo una residente a dover buttare la propria utilitaria per i danni ingenti: si scoprì che al volante c’era una donna ubriaca. Poche settimane fa una seconda situazione, quando un uomo si è schiantato ad alta velocità contro il muro del cancello a Tancredi Chiaraluce. Serve ripristinare la sicurezza stradale in questa zona e posizionare i dossi per ridurre la velocità nella zona”.