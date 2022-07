Abbandona il cane sotto il sole e poi scappa: il pastore tedesco prova a rincorrerlo (VIDEO)

L’ha lasciato lì, in mezzo alla strada, sotto il sole. Il cane ha cercato di seguirlo fino all’ultimo secondo. Non aveva capito cosa stava succedendo. Non aveva capito che il suo padrone, in quel momento, aveva deciso il suo destino. Abbandonarlo in una strada abbandonata, lontano da tutti. Fortunatamente però, a pochi metri, c’era un uomo. Che ha filmato tutto e ha cercato, inutilmente, di urlare per bloccare l’insano gesto.

L’abbandono

La scena è stata vista e filmata probabilmente nel primo pomeriggio di ieri a Castel Volturno, vicino a Caserta, in Italia. Il pastore tedesco era salito nell’auto del suo padrone convinto di dover fare una passeggiata. Ma non è stato così. Il cagnolino ha fatto sì qualche passo, ma da solo.

E purtroppo, in questo periodo, questi casi aumentano frequentemente. Famiglie che non sanno dove tenere i loro animali e per non rinunciare alle vacanze scelgono la strada più breve, la strada che più fa male, la strada più vigliacca. L’abbandono. Dimenticandosi di quanto l’animale possa soffrire, dimenticandosi dell’amore sconsiderato che ha dato, senza chiedere niente in cambio, per tutto quel tempo.

Una prassi che, purtroppo, sembra non avere una fine. Questa vicenda è solo una delle tante. La maggior parte delle volte, quando succede, non c’è nessuno che può testimoniare. Nessuno che può difendere i diritti dell’animale. E di questo, non se ne può davvero più.

Il video

Il filmato è stato inviato a Francesco Emilio Borrelli che lo ha pubblicato sul suo profilo Instagram. Il tutto è stato ovviamente segnalato anche alle forze dell’ordine.

