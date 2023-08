‘Abbassate la musica o faccio una strage’: 46enne armato di pistola semina il panico nel locale

Movida e disturbo pubblico, con la musica alta che sembrerebbe aver urtato la tranquillità in un condominio di Marina di Cerenova. La località balneare, presente nel Comune di Cerveteri, avrebbe visto la furia di un condomine, che aveva il proprio balcone proprio sotto un noto locale notturno. L’uomo si sarebbe adirato per l’alto volume proveniente dall’attività commerciale, che probabilmente disturbavano il suo sonno in piena notte.

La musica alta nel locale di Marina di Cerenova

All’una di notte di sabato 5 agosto, un uomo si presenta all’interno di un noto locale notturno. La persona, in questa prima visita, chiede di abbassare la musica all’interno dell’attività di ristorazione, che proprio quella sera lanciava una “serata karaoke”. I rumori, infatti, arrivano forte fino al proprio balcone di casa, non lasciando di fatto dormire il signore, che la mattina dopo avrebbe dovuto recarsi al lavoro. Nonostante l’educazione, il locale decide di non assecondare la richiesta del residente.

Il ritorno al locale notturno

Vedendo che la musica non veniva abbassata, il residente decide di agire con una sorta di “giustizia fai da te”. Presa la propria automobile, si reca davanti al locale e inizia a premere insistentemente il clacson, di fatto disturbando le attività all’interno di quello spazio. Una condizione che spinge il proprietario ad attivare il personale di sicurezza della stessa balera, per mediare una soluzione con il residente infuriato.

Il residente minaccia il personale alla sicurezza

Dal locale notturno, quattro operatori alla sicurezza si avvicinano alla macchina del residente. I buttafuori, in questo frangente, richiederebbero all’uomo di andare via, perché con il clacson recava disturbo all’interno dell’attività di ristorazione.

L’uomo, ulteriormente innervosito, dall’automobile avrebbe tirato fuori una “pistola”. Almeno questo secondo le testimonianze dei bodyguard, che subito si allontaneranno dalla stessa macchina e andranno a ritirarsi all’interno del locale notturno.

La denuncia e i seguenti controlli

Dopo le presunte minacce con la pistola, il proprietario del locale notturno avrebbe sporto denuncia sull’episodio. I controlli successivi effettuati dalla Polizia di Stato, avrebbero chiarito due dinamiche: il volume della musica nella balera era a norma e rispettava i decibel, mentre la famigerata “pistola” del residente in realtà era un normale spray al peperoncino.