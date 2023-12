Abusa della nipote 14enne: nonno pedofilo incastrato dal figlio

Nonno abusa della propria nipote 14enne: lo zia della giovane incastra l’anziano uomo, essendo stato anche lui abusato dallo stesso.

Una nuova storia di violenze sessuali, con vittima questa volta una ragazza all’epoca dei fatti 14enne. La giovane fu vittima degli abusi del nonno, che nei fatti violentò in più occasioni la propria nipote in età adolescenziale. Nonostante la denuncia della giovane, a sbloccare la vicenda sono state le testimonianze scioccanti dello zio della ragazza, anche lui vittima di abusi da parte dell’anziano uomo, oggi 87enne.

Nonno abusa della nipote 14enne e lo zio della ragazza

Dovrà scontare la propria pena in carcere un anziano uomo di 87 anni, cui nelle scorse ore è venuto fuori come si fosse reso responsabile di gravi abusi sessuali verso la propria nipote 14enne e lo zio della stessa. Il parente con perversioni, secondo la sentenza stabilita dal giudice, dovrà scontare una pena di sei anni all’interno di un carcere nel territorio laziale.

Il nonno prova a difendersi dalle accuse della nipote

All’interno del processo, scaturito dalla denuncia delle violenze sessuali subite dalla nipote, l’87enne ha sempre cercato di difendersi. Davanti al giudice, infatti, in più riprese avrebbe dichiarato la propria estraneità a quelle vicende, sottolineando invece come tutto ciò frutto della fantasia della giovane ragazza. Un racconto cui il giudice, sentendo anche le dichiarazioni dell’altro nipote dell’anziano, non ha mai creduto e appoggiato l’ipotesi delle violenze perpetrate dall’uomo.

Una storia composta di abusi per il nonno

Prima della nipotina 14enne, l’uomo si era protagonista di altri episodi di grave violenza sessuale. A subirle un altro nipote dello stesso anziano, che in giovane età venne abusato sessualmente dallo stesso soggetto. Le sue dichiarazioni in Aula di Tribunale, infatti, hanno spinto il giudice verso la condanna dell’87enne, permettendo alla giustizia di creare un profilo dell’anziano fatto di molestie, violenze e soprattutto perversioni: queste presenti anche quando era più giovane con la propria età anagrafica, come mostra la storia del nipote.