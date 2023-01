Abusi e umiliazioni nella ginnastica ritmica: deferita la Maccarani, è la direttrice tecnica della Nazionale

Abusi ai danni delle Farfalle nell’Accademia di Desio. È arrivato stamattina, 4 gennaio il provvedimento della procura della Federginnastica con cui notifica alla direttrice tecnica della Nazionale di ritmica Emanuela Maccarani e alla sua assistente Olga Tishina l’intenzione di deferimento per “metodi di allenamento non conformi ai doveri di correttezza e professionalità ponendo in essere pressioni psicologiche e provocando in alcune ginnaste l’insorgere di disturbi alimentari e psicologici”.

Le rivelazioni di ex Farfalle hanno fatto scoppiare lo scandalo

Adesso la parola passa ai difensori delle due indagate che potranno depositare una memoria difensiva entro 20 giorni e chiedere che le proprie assistite vengano riascoltate. Le indagini sul caso vanno avanti ormai da più di due mesi dopo i racconti di alcune ex Farfalle che hanno rivelato come fossero sottoposte a vessazioni e anche a umiliazioni. Uno scandalo che si è allargato a macchia d’olio e che adesso ha acceso i riflettori su una delle figure più prestigiose dell’Accademia, commissariata ormai dal 3 novembre scorso.

Fiato sospeso per il futuro di una allenatrici tra le più titolate della ritmica italiana, avendo ottenuto 8 ori mondiali, un argento olimpico, due bronzi olimpici, e la sua assistente e qualora la Procura federale dovesse confermare il deferimento rischierebbero l’ammonizione, la sospensione dai 15 giorni ai due anni o la radiazione.

La direttrice tecnica rischia di perdere il contratto

La posizione della direttrice tecnica, la 56enne Maccarani potrebbe davvero diventare difficile, visto quanto si prospetta dopo il pronunciamento della Federazione e considerando anche che è indagata dalla Procura di Monza. Le attività investigative in corso potrebbero avere ripercussioni sulla sua posizione professionale, visto che il suo contratto viene rinnovato di anno in anno. E del contratto della direttrice tecnica si parlerà nel consiglio straordinario convocato per il 12 gennaio prossimo.