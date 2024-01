Acca Larentia, altri 14 denunciati per il saluto romano

Identificate e denunciate dalla polizia altre quattordici persone per il saluto romano in occasione della commemorazione di Acca Larentia. Sono stati segnalati alla autorità giudiziaria dalla Digos della Questura di Roma al termine di indagini attraverso l’analisi delle immagini realizzate dalla scientifica. Andiamo a vedere insieme più nel dettaglio cosa è successo.

Sono stati identificati grazie alla collaborazione con le Digos di altre città che hanno riconosciuto attivisti di Casapound che, per l’occasione, avevano raggiunto la capitale. Tra gli indagati, infatti, oltre a militanti romani, figurano altri provenienti da Avellino, Caserta, Napoli, Forlì Cesena.

Cosa è successo durante la commemorazione di Acca Larentia

Proseguono le indagini della Digos per risalire all’identità di altri responsabili del saluto romano effettuato in occasione della manifestazione commemorativa del 7 gennaio davanti alla ex sede Msi in via Acca Larenzia a Roma. Al momento salgono a 19 complessivamente gli indagati dalla polizia di stato.

Le parole di Romano Prodi

“Non so se” Acca Larentia, “sia un reato o no ma quando ho visto le foto mi sono spaventato. Perché quella era proprio un’organizzazione organizzata, e mi ha colpito molto negativamente. Quella era un’iniziativa grossa e ben organizzata. Non so se in passato erano organizzate così, ma credo proprio di no, era un errore anche allora”. Lo ha detto Romano Prodi a margine di una iniziativa a Firenze per il centenario di Don Milani.

Le parole di Ignazio La Russa

La vicenda dei saluti romani per Acca Larentia? Le manifestazioni “erano identiche credo, anche negli anni passati. Il che non vuol dire che non possano in qualche modo essere inopportune quando sono non solo commemorative ma quando danno l’impressione appunto di un organismo che metta – a qualcuno – paura. E quindi io, quello che avevo detto riguardo a questa manifestazione di Acca Larentia di quest’anno, quando tutti i giornali la misero in prima pagina per diversi giorni, può essere inopportuna, non la giudico, dissi, ma attenzione: non è scontato che sia reato. La Cassazione a Sezioni unite ha detto che quando è commemorativo il saluto romano non è reato. Il che non vuol dire che sia opportuno, vuol dire che non è reato”. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, intervistato da Paolo Del Debbio.