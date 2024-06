Accoltella moglie e figlio all’alba: sono gravi

Uomo accoltella la moglie e il figlio dopo una lite scoppiata in famiglia: l’episodio è accaduto a Monza. Gravissimi i feriti

Attimi di follia in una famiglia italiana, dove un uomo ha accoltellato sua moglie e suo figlio. Sulle dinamiche del tentato omicidio, ancora stanno indagando le forze dell’ordine e l’autorità giudiziaria. L’uomo si sarebbe servito di un coltello appuntito e affilato, sferrando pugnalate con l’intenzione di uccidere i propri familiari. Secondo le prime ricostruzioni, tutto sarebbe scaturito dall’ennesima lite in famiglia.

Moglie accoltellata dal marito: la vicenda

Come spiega TgCom24, tutto sarebbe scaturito da una lite col marito, un uomo di 55 anni. I toni devono essere subito degenerati, con la donna di 46 anni che nuovamente è stata vittima di maltrattamenti da parte del coniuge. Questa volta l’uomo è andato oltre alle botte, impugnando un coltello da cucina appuntito e pugnalando l’addome della donna per diverse volte. Il figlio, di 23 anni, sarebbe intervenuto per salvare la vita: il padre ha accoltellato diverse volte anche il ragazzo, colpendolo sul ventre.

I soccorsi ai due familiari accoltellati

I due familiari, gravemente feriti, sono riusciti a fuggire dalla casa. Arrivati in strada, a Monza, hanno cominciato a urlare aiuto. Le grida hanno attirato i vicini di casa, ma anche un’automobile della Polizia di Stato che passava casualmente lì. Gli agenti, chiamati anche dai dirimpettai attraverso il numero d’emergenza del 112, hanno fatto subito irruzione nell’abitazione e immobilizzato l’uomo. Il soggetto 55enne, trasportato in caserma, attende di essere interrogato dal magistrato e spiegare le motivazioni intorno al tentato omicidio.

Sul posto sono arrivati immediatamente anche i paramedici del 118. I sanitari hanno trovato la donna 46enne già in stato d’incoscienza, dopo essere svenuta sul marciapiede per le gravi ferite riportate. In condizioni critiche anche il figlio 23enne, vittima di una copiosa emorragia da una profonda ferita presente sul basso ventre. Entrambi, ancora adesso, sono in pericolo di vita: le prossime ore saranno cruciali per superare il momento di criticità.