Acilia, esce di casa e scompare: l’appello per ritrovare Roberto

È uscito di casa per andare a lavorare, ma non è mai arrivato a destinazione. E non ha più fatto rientro nella sua abitazione, ad Acilia. Per questo adesso i suoi familiari, la moglie e il figlio, sono preoccupatissimi per la sua sorte. Roberto Frezza, 55 anni, vive con la moglie e il figlio ad Acilia (Roma), dove lavora come giardiniere. Dalla mattina del 10 marzo i familiari non hanno più sue notizie. La sua auto è stata trovata dietro casa: al suo interno c’erano i suoi effetti personali. Ha con sé soltanto il portafoglio con la carta di identità.

L’annuncio della sua scomparsa è stato diramato sia attraverso i social sia tramite la trasmissione “Chi l’ha visto”. Al momento della scomparsa Roberto indossava un giubbotto scuro, jeans, stivaletti marrone scuro alti alla caviglia.

L’appello per ritrovare Roberto

I familiari hanno presentato la denuncia alle forze dell’ordine. Chiunque veda l’uomo è pregato di avvertire carabinieri o polizia. Roberto, 55 anni, è calvo, alto 1,80. È sparito ieri mattina, 10 marzo.