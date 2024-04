Acilia, nascondevano la droga nel sedile dell’automobile: in arresto 3 persone

Trovano la droga all’interno di un sedile di una macchina nel X Municipio di Roma: tre arresti nel quartiere di Acilia.

Nuova operazione anti-droga dei Carabinieri nel territorio di Acilia. Nelle scorse ore sono state arrestate tre persone, dopo che nella loro automobile è stata trovata una quantità considerevole di sostanza stupefacente. Gli uomini avevano attirato l’attenzione dei militari per il loro atteggiamento sospetto: una situazione che ha spinto gli stessi Carabinieri a effettuare una scrupolosa e approfondita perquisizione del veicolo.

Nascondevano la droga nel sedile della macchina ad Acilia

Si aggiravano per le strade di Acilia in maniera sospetta, probabilmente con l’intenzione di vendere la sostanza stupefacente nei vari quartieri che compongono questa grande località del X Municipio di Roma. Gli uomini dell’Arma hanno quindi fermato l’automobile sospetta, che a bordo vedeva tre persone tra i 20 e i 46: alcuni di loro, peraltro, già conosciuto dalle forze dell’ordine locali per reati legati allo spaccio di droga.

Il ritrovamento della droga

Ne è partito uno scrupolo controllo dell’automobile, con gli uomini dell’Arma che erano consapevoli di come la droga potesse venire nascosta anche in angoli impensabili del mezzo di trasporto. Controllando un sedile dell’abitacolo, gli agenti hanno individuato un ovulo di plastica: al suo interno sono stati rinvenuti 13 piccoli involucri con dentro della cocaina. Sostanza stupefacente che, per i militari, era già pronta per essere venduta nelle piazze di spaccio tra San Giorgio d’Acilia, San Francesco e il vicino quartiere di Dragoncello.

I controlli sulla sostanza stupefacente individuata ad Acilia

Gli spacciatori forse non immaginavano il ritrovamento della cocaina dentro il sedile della macchina, in un punto peraltro molto difficile da raggiungere per gli agenti. Ai controlli sostenuti dai tecnici del reparto scientifico, la sostanza è risultata essere ufficialmente della cocaina. Secondo gli esami sulla droga sequestrata, da quella quantità i pusher avrebbero potuto tirare fuori almeno 10 dosi da vendere all’interno delle piazze di spaccio su Acilia e nei pressi di questa località.