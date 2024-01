Addio a Mourinho, pronto il sostituto: una vecchia gloria che fa sognare i tifosi

La Roma annuncia che José Mourinho e i suoi collaboratori tecnici lasceranno il club con effetto immediato. La notizia arriva con una nota del club giallorosso sul proprio sito. “Ringraziamo José a nome di tutti noi all’AS Roma per la passione e per l’impegno profusi sin dal suo arrivo in giallorosso”, hanno dichiarato Dan e Ryan Friedkin.

Esonerato Mourinho, è caccia al successore dello Special One

E adesso chi prenderà il posto dell’esonerato José Mourinho? E’ già caccia al successore. Si parla tanto di Daniele De Rossi, ex simbolo di Roma. C’è da dire che il De Rossi allenatore non ha fatto propriamente bene nella sua esperienza alla Spal. Ma vedremo cosa sceglieranno i Friedkin.

De Rossi, ovviamente, non è l’unica ipotesi al momento sul tavolo. Ci sono tanti nomi, tante suggestioni. Da Antonio Conte a Thiago Motta, quest’ultimo dalla prossima stagione.

“Ulteriori informazioni sulla guida tecnica della prima squadra dalla Roma saranno comunicate a breve”. Si concludeva così il comunicato di esonero di José Mourinho e tra i nomi che potrebbero prendere il suo posto sulla panchina della Roma c’è quello di Daniele De Rossi. Con l’ex capitano giallorosso sono in corso contatti e la proprietà, già entro la giornata di oggi, martedì 16 gennaio 2024, vuole annunciare il sostituto dello Special One.

Mourinho posta foto con la Conference: “Arrivederci Roma”

“Arrivederci, Roma”. E’ il tweet di José Mourinho con il quale saluta il club giallorosso dopo la decisione della proprietà di esonerarlo. Un post in cui campeggia la foto di lui sorridente mentre solleva la Conference League vinta a Tirana.

Arabia o ancora Premier, in Inghilterra è toto-futuro Mourinho

Grande risalto sulla stampa britannica per l’esonero di Josè Mourinho: la BBC ha dedicato una pagina in aggiornamento, con commenti e reazioni, all’esonero dell’ormai ex tecnico della Roma.

Oltre alle statistiche dell’avventura del portoghese sulla panchina giallorossa, con solo il 49% di vittorie nelle 138 partite alla guida della Roma, la BBC si chiede quale sarà la prossima tappa della carriera di Mourinho, se accetterà una possibile sontuosa proposta proveniente dall’Arabia Saudita o se magari tornerà per la quarta volta in Premier League, dove ha già allenato il Chelsea, in due periodi differenti, il Manchester United e il Tottenham, la sua ultima squadra prima del trasferimento in Italia.

Tifosi divisi

José Mourinho non è più l’allenatore della Roma e la notizia divide il tifo giallorosso, scatenato tra social e radio. “Non mi riprenderò mai più da questa notizia, è una coltellata che non meritavamo”, scrive Valentina su X, ma c’è anche chi come Lorenzo non condivide la tempistica della scelta dei Friedkin: “Cambiare allenatore durante la stagione è sempre un grave errore. Il ciclo di Mourinho era finito ma bisognava aspettare giugno anche per rispetto di chi ci ha portato in vetta in Europa”.

C’è poi chi pensa già al futuro e in tanti, anche sotto il post di addio di Mourinho, scrivono “ora portateci Conte”. In realtà la proprietà sta intensificando i contatti con Daniele De Rossi, come sostituto dello Special One. Non sfuggono alle critiche i proprietari della Roma. “Vergognatevi per la miseria che avete consegnato a Mourinho in questi anni”, scrive Gianluca su Instagram.