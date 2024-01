Addio Special One: l’ultimo post di Mourinho con la musica del Gladiatore [VIDEO]

“Sudore, sangue, lacrime, allegria, tristezza, amoR, fratelli, storia, cuore, eternità”. Con queste parole José Mourinho sul proprio profilo ufficiale di Instagram saluta la Roma e i suoi tifosi. Lo Special One ha anche postato un video (CLICCA QUI per vederlo) con la musica del Gladiatore e una serie di immagini dei due anni e mezzo passati nella Capitale: dalla vittoria in Conference League allo striscione che gli ha dedicato la Curva Sud, passando per le esultanze con la sua squadra.

Il saluto di Romelu Lukaku e degli altri giocatori a José Mourinho

“Grazie di tutto boss, per sempre grato”. Con queste parole Romelu Lukaku ha salutato José Mourinho, esonerato dalla Roma martedì 16 gennaio 2024. Ma Big Rom non è il solo, perché dopo l’allenamento di ieri pomeriggio sono tanti i messaggi arrivati sui social per lo Special One. “Grazie per tutte le emozioni, mister”, ha scritto il capitano giallorosso Lorenzo Pellegrini, mentre Mancini e Bove si sono limitati a un “grazie”, accompagnato da un cuore.

Poi anche Rui Patricio, Cristante ed El Shaarawy. “Ti ringrazio per esserti fidato di me, per questo viaggio insieme, per l’ammirazione, il rispetto e l’amicizia – ha cominciato il portiere portoghese – Un grande abbraccio a tutto il tuo staff, augurandoti il meglio per le prossime sfide”. “E’ stato un onore mister, in bocca al lupo”, è stato invece il saluto del Faraone.

Le parole dello Special One ai tifosi

“Grazie a voi per questi due anni”. Le parole di José Mourinho nel lasciare Trigoria a bordo della sua auto. Il tecnico, esonerato ieri mattina dalla Roma, ha salutato prima i calciatori e poi i dipendenti nel centro sportivo. All’uscita ha trovato una cinquantina di tifosi che gli hanno chiesto un’ultima foto e lo hanno ringraziato per la vittoria in Conference League.