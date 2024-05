Adescato in chat, l’incontro romantico di un 78enne si trasforma in rapina

Cena fatale per un anziano di Roma: organizza una cena con una ragazza trovata online e lei lo rapina. Il fatto all’Appio.

Pensava di passare una notte romantica con una donna più giovane, un anziano 78enne residente a Roma. Invece la lei, trovata in una piattaforma d’incontri sul web, si è dimostrata un’abile ladra, che prima ha narcotizzato l’uomo e poi gli ha ripulito casa per un bottino da migliaia di euro. Sull’episodio ormai da diversi giorni stanno indagando le forze dell’ordine, nel tentativo di risalire all’identità della donna.

La rapina ai danni del 78enne a Roma

L’uomo, probabilmente vedovo, non aveva smesso con la propria passione per le belle donne. Sapendo utilizzare il pc e internet, era riuscito a mettersi un contatto con una donna attraverso una chat: dalle foto, la signora più giovane dev’essere piaciuta all’anziano. Tanto da organizzare una cena a casa dello stesso uomo, che probabilmente ambiva ad avere una notte romantica e di passione con la stessa donna.

L’aggressione all’anziano

In realtà, come spiega Il Messaggero, quella cena non è mai iniziata a casa dell’uomo. La donna, arrivata nell’appartamento nella zona dell’Appio Latino, con una scusa ha distratto l’uomo. Forse con un fazzoletto bagnato in un narcotizzante potente, è riuscita in pochi secondi a stordire l’uomo e farlo cadere a terra. Per renderlo ancora più innocuo, la stessa signora l’ha preso a pugni e calci: un’aggressione che costerà la frattura del setto nasale al 78enne, che probabilmente nei prossimi giorni sarà operato.

Svaligiata la casa nel quartiere dell’Appio Latino

Stordito e reso dolorante l’anziano, la donna ha avuto via libera per rubare all’interno dell’appartamento. Chi vi abitava era benestante, tanto da tenere in casa oltre 30 mila euro tra contanti e oggetti preziosi. Un bottino che la donna, nel giro di pochi minuti, era riuscita a raccogliere interamente e poi portare via, facendo perdere le proprie tracce. L’uomo è riuscito a chiedere aiuto solamente una volta rinsavito, raccontando poi tutta la vicenda alle forze dell’ordine.