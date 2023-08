Aereo Cagliari-Roma con un buco rattoppato con lo scotch, immagini inquietanti

Un volo indegno quello che collegava Cagliari a Roma, con l’aereo rattoppato malissimo dal personale di bordo. Si tratta del veicolo bucato dalla grandine sulla linea che collegava la Capitale a New York, dove i numerosi buchi sono stati “tappati” alla buona con del semplice scotch biadesivo. Una situazione estrema, considerato come anche con quelle “toppe” il veicolo non potrebbe volare.

L’aereo rattoppato sulla linea Cagliari-Roma

L’aereo non doveva essere buttato dopo lo sfortunato episodio sulla linea Roma-New York, ma neanche messo in volo con delle semplici pack adesive sulla carrozzeria bucata. Eppure i tecnici aeroportuali hanno ritenuto opportuno operare in questa maniera, con tutto che quello scotch potesse saltare via durante il volo e far tornare i pericolosi buchi in evidenza. Una situazione che, almeno agli utenti che volavano su quel mezzo, ha messo tantissima paura.

Perchè non hanno saldato quei buchi?

Come succede spesso sui voli di linea, può capitare che una parte della carrozzeria si buchi per gli effetti atmosferici. Ovviamente, in caso avvenga ciò, non si butta assolutamente un aereo da milioni di euro. Si agisce, al contrario, effettuando delle riparazioni, che spesso consistono nella saldatura di metalli particolari sulle parti danneggiate dello stesso aeroplano, comprendo di fatto il buco creatosi. Perchè tale soluzione non è stata presa anche per questo mezzo?

La denuncia arriva in Parlamento

A denunciare lo stato dell’aeroplano, da come sappiamo, è stato il parlamentare Mauro Pili. Proprio l’ex presidente della Regione Sardegna, preso il suo smartphone, ha immortalato le pietose condizioni del mezzo volante, che peraltro è interno a una famosa compagnia aeroportuale. La sicurezza dei passeggeri dovrebbe essere sempre messa tra le priorità del personale aeroportuale, ma forse in questa situazione le cose sono andate ben diversamente a Cagliari: in volo, infatti, ci è finito un aereo ridotto male e pericoloso.