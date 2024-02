Aeroporto di Fiumicino, disinfestazione contro Dengue e Zika: voli a rischio sotto controllo

Nuovi controlli sui voli esteri che atterrano all’Aeroporto di Fiumicino: misure restrittive per contenere la zanzara Dengue e Zika.

Maggiori controlli all’Aeroporto di Fiumicino per evitare l’ingresso della Dengue e la Zika a Roma. È la nuova linea sanitaria messa in campo dal professor Francesco Vaia, Direttore Generale della Prevenzione, che ha imposto maggiori controlli verso quei voli a rischio. Infatti, tali linee possono diventare vettore per trasportare le zanzare che incubano la nuova influenza che sta prendendo piede sul territorio italiano.

Le misure contro Dengue e Zika all’Aeroporto di Fiumicino

Le misure adottate da Aeroporti di Roma sono state stabilite dal Ministero della Salute, proprio per contrastare i casi di influenza Dengue e Zika nel territorio laziale. Almeno fino a oggi, la posizione geografica della malattia sembra essersi spostata: da un’epidemia influenzale che sembrava provenire maggiormente dai territori del nordafricani, oggi la patologia sanitaria sembra vedere un boom di contagi in Sud America e principalmente tra il Brasile e l’Argentina.

Le iniziative verso i voli a rischio Dengue e Zika

Dopo l’esperienza del Covid-19 in Italia, il nostro Paese va con i piedi di piombo sulla nuova influenza equatoriale. Nuovi controlli speciali a quei voli definiti a “rischio”, che potrebbero veicolare la malattia da particolari paesi e dare vita a una malattia che si contrae con grande facilità sul suolo italiano. La maggiore attenzione degli operatori aeroportuali sarà soprattutto verso le merci provenienti dall’estero, oltre la tenuta igienico-sanitaria dei singoli aeromobili.

Cosa cambia in confronto al passato

Il ciclo dei controlli fino a oggi effettuati dentro l’Aeroporto di Fiumicino, così come gli scali internazionali italiani, è già sofisticato e all’altezza. I tecnici sanitaria hanno voluto irrigidire ulteriormente i parametri di sicurezza, così da intensificare ulteriormente i controlli già vigenti nei maggiori scali aeroportuali italiani. Ci sarà una maggiore attenzione alla disinfestazione sugli aerei, oltre poi all’emanazione straordinaria di ordinanze igienico-sanitarie per agire con più polso sulle singole situazioni d’allerta.