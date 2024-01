Aeroporto di Fiumicino, fioccano denunce per furti ai duty free e multe a Ncc e tassisti irregolari

I Carabinieri della stazione dell’Aeroporto di Fiumicino proseguono le attività di controllo nello scalo aeroportuale, intensificati in questo periodo di festività per la maggior affluenza di utenti e turisti che giungono nella Capitale per trascorrere le festività natalizie. E nell’ambito delle operazioni svolte hanno proceduto a denunciare 7 viaggiatori che hanno cercato di mettere a segno furti nei duty free ed emesso multe per oltre 8mila euro a noleggiatori con conducenti e a un tassista che procacciavano clienti all’uscita dell’aeroporto.

Denunciato un 46enne: stazionava fuori al Terminal 3 seppure colpito da Daspo Willy

Nelle ultime ore, gli uomini dell’Arma hanno denunciato un 46enne di Fiumicino che stazionava all’esterno del Terminal 3 – Arrivi benché gravato dalla misura del “Daspo Willy”, appena notificatogli dai Carabinieri, con divieto di accesso all’area dell’infrastruttura aeroportuale per un anno, mentre continuava a procacciare illecitamente clienti tra i passeggeri in transito.

Multe per 8.200 a Ncc e a un tassista

Nel corso delle attività altre tre persone (due NCC e un tassista) sono stati sanzionati per un importo di oltre 8.200 euro perché sorpresi a procacciare clienti presso i Terminal 1 e 3. A loro carico è stato notificato anche un ordine di allontanamento dall’area per 48 ore.

Denunciati 7 viaggiatori che avevano cercato di rubare profumi e cosmetici nei duty free

In distinti interventi, i Carabinieri della Stazione Aeroporto di Fiumicino hanno inoltre denunciato 7 viaggiatori che, in attesa dei rispettivi voli, hanno tentato di superare le casse dei duty free all’interno dello scalo, senza pagare diverse confezioni di profumi e prodotti di cosmetica, del valore di circa 2.000 euro. I viaggiatori sono stati notati dal personale addetto alla vigilanza che ha subito allertato i Carabinieri. La refurtiva è stata recuperata interamente e riconsegnata ai responsabili dei negozi. Per loro è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Civitavecchia per il reato di tentato furto.