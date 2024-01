Affitti a Roma, prezzi alle stelle: è la seconda città europea per costo appartamenti

Per quanto riguarda le stanze, Amsterdam è la città più costosa con 940 euro, seguita a distanza da Colonia (850 euro), Monaco di Baviera (850 euro) e L’Aia (820 euro). Al contrario, le città tradizionalmente meno costose in questo tipo di immobile registrano alcuni dei più alti rincari annui. Ad esempio, Lisbona (14%), fino a 570 euro, Firenze (13,2%), Roma (11,3%), entrambe fino a 600 euro, e Valencia (7,1%), fino a 375 euro, mostrano come le città stiano alzando i propri prezzi mentre la crisi europea degli alloggi in affitto continua. Anche Utrecht, una delle città più costose per le stanze in Europa, ha registrato il più alto aumento degli affitti su base annua (16,5%), arrivando fino a 810 euro.