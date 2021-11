Aggredisce un agente e danneggia la volante della polizia: arrestato 30enne

Aggredisce un agente e danneggia un’auto della polizia: è accaduto a Genzano, in via Campania, dove una pattuglia ha cercato di fermare E.A. per un controllo. Non è dato sapere cosa sia scattato nell’uomo, ma il 30enne rumeno con diversi precedenti, dopo aver violato l’alt, ha prima opposto resistenza, quindi si è gettato con violenza contro gli agenti, provocando lesioni a un poliziotto e arrivando perfino a danneggiare il veicolo di servizio con violenti calci. L’uomo è stato arrestato per i reati di resistenza, lesioni, violenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento aggravato e portato nelle camere di sicurezza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa della convalida e del successivo processo.

