Aggredisce un ragazzo per rubargli il telefono: fermato un minore per rapina

A Fondi un ragazzo è stato aggredito e rapinato: un minore in questo modo gli avrebbe rubato il proprio telefonino.

Aveva aggredito un ragazzo, così da stordirlo per rubargli più facilmente il telefono. Una storia di microcriminalità come molte nel Lazio, con la storia che oggi ci porta a Fondi. A rendersi protagonista della vicenda un minore, che per arrivare allo smartphone avrebbe messo in piedi una violenta aggressione verso un ragazzo ventenne. Una vicenda dove, almeno i Carabinieri, non escludono la presenza di un complice.

Il ragazzo derubato in strada: la vicenda a Fondi

L’episodio si è svolto ieri pomeriggio. A ordine il violento borseggio un ragazzo del 2006, oggi deferito in stato di libertà dai Carabinieri. Secondo le indagini dei militari dell’Arma, il minore avrebbe aggredito la vittima con un complice, con questo secondo soggetto che al momento avrebbe fatto perdere le proprie tracce. La vittima è stata un giovane del 2000, riempito di calci e pugni mentre passeggiava per strada. Il ragazzo si è poi visto privato dello smartphone e 200 euro da dentro il portafoglio.

Le condizioni del ragazzo vittima dell’aggressione

Il ragazzo, subito dopo l’aggressione, è stato soccorso dai testimoni. Per le diverse ferite riportate, un’ambulanza l’ha dovuto trasferire al Pronto Soccorso di Fondi. Gli esami fatti dai medici, hanno rilevato una prognosi di sette giorni per un politrauma minore.

La ricerca dei ladri legati all’aggressione di Fondi

Dopo lo scippo, i ladri sono scappati velocemente dalla strada dove avevano aggredito la vittima. Una mossa che ha reso più complesse le ricerche dei Carabinieri, che hanno impiegato diverse ore per arrivare al loro riconoscimento. Per ora, solo il ragazzo del 2006 è stato rintracciato come presunto responsabile di questa vicenda: eventuali sue dichiarazioni aiuteranno a rintracciare il complice in fuga.

In aggiornamento